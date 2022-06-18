73 yaşında YKS’ye girdi: Beden eğitimi okuyamam ama hukuk okurum

73 yaşındaki Nevin Unutmazbaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Unutbaş, "Beden eğitimi okuyamam belki ama hukuk okuyabilirim" dedi.

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Geçen yıl liseden mezun olan 3 çocuk, 3 torun sahibi Nevin Unutmazbaş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde YKS’ye girdi.

Sınava gireceği okula kızıyla giden Unutmazbaş, mutluluğunu dile getirerek, “Yaşım 73 ama bu yaşta da okumak çok güzelmiş. Çok mutluyum. Okumak isteyen herkese tavsiye ederim. 3 çocuğum ve 3 torunumun hepsi okudu ve meslek sahibi oldu. Zamanında okuyamadığım için merak ettim. Merakımı giderdim ve okumaya devam ediyorum. Geçen yıl lise mezunu oldum. Lise diplomamın notu da çok güzel. Ev ekonomisi ya da çocuk gelişimi okumayı düşünüyordum. Torunumun birisi avukat, birisi beden eğitimi öğretmeni. Beden eğitimi okuyamam belki ama hukuk okuyabilirim. Üniversite öğrencisi yetiştirdiğim için sınava hep hazırım. Başaracağımdan da eminim. Heyecanım yok. Tanıdıklarım, komşularımın hepsi merak içinde. Sınavımın güzel geçmesi lazım. Onlar da sınav derecemi bekliyor” diye konuştu.

“BAŞARACAĞINDAN EMİNİM”

Annesini sınava götüren ve Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda memur olarak çalışan Dilşan Unutmazbaş (48) ise “Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına gireceğini söylemişti. Annemi sınava büyük bir zevkle getirdim. İnşallah sınavdan mutlu bir şekilde çıkacağız. Başaracağından da eminim” dedi. (DHA)