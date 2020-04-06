ABD’de bir üniversite öğrencisi, işitme engelliler için maske tasarladı

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan bir üniversite öğrencisi, işitme engelli kişiler için onları corona virüsünden koruyacak özel yüz maskeleri yapmaya başladı.

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkilediği şu günlerde, ABD’den Ashley Lawrence adlı üniversite öğrencisinden işitme engelli insanların maske sorununu çözecek bir adım attı.

Ashley Lawrence, geleneksel maskelerin, işitme kaybı yaşayan insanlar için ağız kısmı kapalı olması nedeniyle uygun olmadığını, bu nedenle engelli kişilerin dudak okuma yoluyla iletişim kuramadığını söyledi.

Bu sorunu çözmek adına Lawrence, ağız üzerinde şeffaf bir pencere olan maskeler üretmeye başladı. Facebook hesabından maskeleri tanıtan öğrenci, “Pendemiden hemen önce işitme kaybı olan kişilerin dudak okuyabilmesi ve konuşmaları takip edebilmesi için doktorlarının ağzını görebilmelerine yardımcı olacak maskeler yapılmıştı. Maske kıtlığı nedeniyle herkes kendi maskesini yapmaya başladı. Ben de şöyle düşündüm: Neden herkes için yapmayayım?” dedi.

Lawrence’ın bu paylaşımını görenler ise, “Buna bayıldım! İşitme güçlüğü çekiyorum ve profesyonellerin bu tür maskeleri kullanması benim için çok faydalı olur” diyerek öğrencinin emeğine destek verdi. Genç kızın bu girişimi oldukça takdir topladı.