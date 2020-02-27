Ağaç katliamı davasına Orman Müdürlüğü katılmadı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Turunç Kumlubük Mahallesi Baklabükü Mevkisi'nde kaçak olarak açılan 1.5 kilometrelik yol için katledilen ağaçlarla ilgili ilk duruşmaya, davacı Orman Müdürlüğü katılmadı. Başından beri konunun takipçisi olan Kent Konseyi’nin müdahil olma isteğini geri çeviren mahkeme, ikinci bir soruşturma açılması için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu yaptı.

Marmaris'te geçen yıl Temmuz ayında Sözcü Gazetesi'nin duyurduğu izinsiz yol için ağaç katliamının ilk duruşmasına davacı orman idaresinin katılmaması şaşkınlıkla karşılandı.

Muğla'nın Marmaris İlçesinin Turunç Kumlubük Mahallesi Baklabükü Mevkiinde tarlasına giden patikayı iş makinasıyla dört metreye genişleten ve yaklaşık 1.5 kilometre boyunca çam ağaçlarını kesen T.Ö.'nün Marmaris 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

İKİNCİ DAVA

Duruşmaya davacı olan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü vekilleri katılmazken, davaya müdahil olmak isteyen Marmaris Kent Konseyi üyeleri ve avukatları da hazır bulundu. Kent Konseyi avukatının müdahillik talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Sanık avukatı da bilirkişinin belirleyeceği zararı ödemeye hazır olduklarını söyledi. Mahkeme, Kent Konseyi'nin dilekçesinde suçun milli park sınırları içinde işlendiği iddiasını dikkate alıp suç vasfı değişebileceği için Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaya karar vererek duruşmayı erteledi.

MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ'NE DAVET

Marmaris Kent Konseyi üyeleri duruşma sonunda şu açıklamayı yaptı:

* Marmaris'in Kumlubük mevkiinde bir vatandaşın milli park içinde yol açmak niyetiyle yaptığı ağaç katliamına Marmaris Kent Konseyi ‘dur' demiş ve davayı takibe almıştı. Bugünkü duruşmada Kent Konseyi'nin davaya müdahil olma talebi hakim tarafından reddedildi.

Ne Milli Parklar ne de Orman İşletme Müdürlüğü'nün avukatlarının katılmadığı davaya, Kent Konseyi vekilinin katılma talebine gerekçe olarak sunmuş olduğu, suçun orman ve milli park alanında doğmakla daha ağır bir yaptırımın uygulanması gerektiği beyanına paralel olarak yeni bir soruşturma başlatılmasına dair ara karar oluşturuldu.

* Konsey olarak davada taraf olması gereken Milli Parklar Müdürlüğü'nü davaya müdahil olmaya ve Marmaris halkının hakkını korumaya davet ediyoruz. Bunun takipçisi olacağız.