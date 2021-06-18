Alanya’da HES isyanı

Dim Alacami köyünde bir araya gelen vatandaşlar, HES projesi için düzenlenen ÇED toplantısını protesto etti.

Toplantının yapılacağı köy camisinin avlusunun önünde toplanan köylülere siyasi partiler, çevre dernekleri ve vatandaşlar da destek verdi.

Antalya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen görevliler tarafından halkın HES projesini istemediği tutanağa yazılarak ÇED toplantısı sonlandırıldı.

HES projesine karşı başlatılan imza kampanyasında yüzlerce kişiden imza toplandı. Toplanan imzalar projeye karşı sunulacak kapsamlı itiraz dilekçesinin ekinde Antalya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim edilecek.