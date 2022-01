Arnold Schwarzenegger, evsiz gazilere 25 küçük ev bağışladı

Kaliforniya'nın eski valisi Arnold Schwarzenegger, gazilere 25 küçük ev bağışladı. Fox11'in haberine göre Schwarzenegger, Batı Los Angeles'ta bulunan yapıları satın almak için 250.000 dolar ödedi.

Schwarzenegger, projeyi geçtiğimiz günlerde sosyal medyada duyurdu. Schwarzenegger, “Bugün Noel’i erken kutladım. Evsiz gaziler için bağışladığım 25 ev Los Angeles’ta kuruldu. Kahramanlarımızla biraz zaman geçirmek ve onları yeni evlerinde ağırlamak harikaydı” diye yazdı.

The Post’un haberine göre; 2020’deki son sayıma göre Los Angeles’ta 4.000’in biraz altında evsiz gazi bulunuyor.

Evler bir yatak, depolama için raflar, elektrik prizleri, ısıtma, klima ve kilitli kapı ile eksiksiz bir şekilde donatılmış. VA’nın Bakım Tedavisi ve Rehabilitasyon Hizmetleri (CTRS) programına kayıtlı olan gaziler için evler mevcut ve evsiz olan tüm gaziler tarafından kullanılabilir.

Terminatö yıldızı Fox11’e bir röportajda bunu en büyük Noel hediyesi olarak gördüğünü söyledi.

Schwarzenegger, “Bana her şeyini veren bu ülkeye bir şeyler verebildiğim için kendimi iyi hissediyorum. Bu büyük başarıyı sadece Amerika sayesinde elde ettim… Her ne ile uğraşırsam uğraşayım Amerika sayesinde başardım, bu yüzden benim için bir şeyleri geri vermek her zaman harika” dedi.

