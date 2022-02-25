Ayten Erman hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta sanatçısı Ayten Erman, corona nedeniyle hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan Ayten Erman, 2019 yılında hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın kardeşiydi.

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Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti. Erman’ın uzun süredir corona virüsü tedavisi gördüğü belirtildi.

Aynı zamanda 2019 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda’nın kardeşi olan Erman’ın acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayşen Gruda ve Ayben Erman’la kardeştir. Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller alan Erman; Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerde oynadı. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanındı.