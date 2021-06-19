Baba-oğul milyonlarca insanın kirini temizliyor

Türkiye’nin kese ihtiyacının yüzde 90’ı Bursalı 10 firma tarafından karşılanıyor.

İnsanlar tarafından sadece hamam kültüründe yeri olan kesenin sağlığa da olumlu etkisi bulunuyor.

Bursa’da kese üretimi yapan baba-oğul, yılda 5 milyon kese üretip bunu Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine satıyor. Kese, vücuttaki hem kiri, hem ölü derileri gideriyor.

Türkiye’nin kese ihtiyacının büyük kısmını Bursa’nın karşıladığını ifade eden Naci Bağcı, “Biz ipek, keçi kılı ve floş ipinden kese üretimi yapıyoruz. Floş kavak ağacından üretilen bir iplik. En çok tercih edilen keselerin başında geliyor. Bir insan keselendiği zaman üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi hissediyor” dedi.

Türkiye ve dünyanın kese ihtiyacını karşıladıklarını belirten Üstün Güven Bağcı da “Kese vücuttan ölü derileri uzaklaştırarak derinin daha rahat nefes almasını sağlıyor. Yılda milyonlarca kese üretip Türkiye’nin her iline ve dünyanın farklı ülkelerine kese gönderiyoruz” diye konuştu. (İHA)