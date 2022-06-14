Bunu da gördük: Kuaförü pahalı bulan kadın saçını yaptırmak için ABD’den Türkiye’ye geldi

Türk lirasında yaşanan değer kaybı, yurt dışında yaşayan insanları da harekete geçirdi. Estetik operasyonları, mülk satın alma derken bu kez oldukça ilginç bir olay yaşandı. ABD'de yaşayan Bryn Elise isimli bir kadın, mahallesindeki kuaförün verdiği fiyatları pahalı bulunca, Türkiye'ye geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve TL’deki yüksek değer kaybı sonrası yabancıların Türkiye merakı da artışa geçti. TL’nin dolar ve euro karşısında tarihi kayıplara uğraması sonucu ucuz tatil, ucuz konut ve benzer kazançlar için Türkiye’ye gelenlerin sayısında artış yaşanırken son olarak yaşanan bir olay yok artık dedirtti.

Daha önce ucuz diş operasyonu, estetik ameliyatı, tatil hatta akşam yemeği için Türkiye’ye gelen yabancılar hakkında pek çok haber yapılmıştı.

Ancak bu kez ABD’den akıllara duygunluk veren bir haber geldi.

TÜRKİYE’DE NEREDEYSE YARI YARIYA UCUZA GELDİ

ABD’de yaşayan Bryn Elise isimli bir kadın, istediğini saçı yaptırmak için kuaförünün kendisinden 4 bin dolar istediğini söyleyip, çareyi Türkiye’ye uçmakta buldu.

Elise, ABD’deki kuaförüne elinde bir fotoğrafla gittiğini ve kesim, bakım, boya gibi işlemler için kendisinden 4 bin dolar (69 bin TL) istendiğini söyledi. Fiyatı çok yüksek bulan kadın, saçını daha ucuza kestirmek için Türkiye’nin yolunu tutmaya karar verdi.

Yaklaşık 10 bin kilometrelik bir seyahat sonunda kadın, istediği saçlarına kavuştuğu halini sosyal medya hesabından paylaştı. Elise, “Hayalinizdeki saçı yaptırmak için ABD’de sizden 4 bin dolar istendiğinde bunu kabul etmeyip Türkiye’ye uçup saçınızı orada yaptırabilirsiniz.” yazdı.

10 BİN KİLOMETRE YOL GİTTİ

Genç kadın, videonun başlığında ise ‘İki haftalık tatilim dahil Türkiye daha ucuza geldi’ ifadelerini kullandı. Elise’nin Türkiye’ye gidiş-dönüş uçak bileti, iki haftalık konaklama bedeli ve saçlarına uygulanan işlemler için toplamda 2 bin 200 dolar ödediği ortaya çıktı. Bu fiyat, ABD’de istenenin neredeyse yarısına denk. Yani, genç kadının mahallesinde bir kuaföre gitmek yerine 10 bin kilometre ötedeki Türkiye’yi tercih etmesi daha ucuza geldi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından genç kadının paylaştığı video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Elise, son dönemde ABD’de kuaför fiyatlarının artmasından dert yandı.

Elise, Türkiye’de saçları için bahşiş dahil toplamda 450 dolar ödediğini söylerken, “Saçlarımı kestirmem ve boyatmam için yaklaşık 4 bin doları gözden çıkarmam gerekiyordu. Biliyorum ki ABD’deki kuaförüm beni soymaya çalışmıyordu. Ancak artık artan fiyatlardan dolayı onlar da zam yapmaya mecbur kaldılar. Düşündüm ki buraya 4 bin dolar harcayacağıma başka bir ülkeyi gezer ve yine aynı işlemleri uygulatabilirim.” ifadelerinde bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Genç kadın, Instagram’da kendisi için saç fikirleri ararken, Türkiye’den bir stilisti çok beğendiğini de açıkladı. Elise,” Instagram’da dolaşırken beğendiğim bir saçı yapan stilistin Türkiye’de yaşadığını gördüm. Eğer saçıma küçük bir servet harcayacaksam, bunu başka bir ülkede de yapabilirim diye düşündüm. iki ay sonra Türkiye’ye geldim, hayalimdeki saçı 450 dolara yaptırdım ve bu güzel ülkeye aşık oldum.” yazdı.

Olayın duyulmasının ardından genç kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcı, “Açıkçası, işleri halletmek için hepimiz başka ülkelere uçmalıyız” sözleriyle ABD’deki pahalılığı eleştirirken bir başkası, ” İyi görünüyor! Saçlarını yaptırırken kuaför randevusunu tatile çevirmene sevindim.” yazdı.