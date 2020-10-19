Bursalılar hava kirliliğine isyan etti: Zehir solumak istemiyoruz

Bursa’nın Kestel ilçesinde çimento ve maden tesislerinin meydana getirdiği hava kirliliğini protesto eden Kestellilere, İYİ Parti’liler de destek verdi.

“CİDDİ SAĞLIK SORUNUNA YOL AÇIYOR”

İlçede protesto yürüyüşü yapan vatandaşlara destek veren İYİ Parti il Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Bu duyarsızlık, ilçede çok ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor, yakın gelecekte daha da fazla açacak” dedi.

“HALK SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR”

Vatandaşın sağlığı ile ilgili çalışmaların bilimsel verilerden uzak, denetimsiz, plansız ve programsız bir anlayışla yürütüldüğüne dile getiren Türkoğlu, “Başta çimento fabrikası ve maden tesisleri olmak üzere, emisyon yatırımları yetersiz sanayi tesislerinin başı boş bırakılması, çevre kanununun koyduğu kurallara harfiyen uyulmaması sonucunu ortaya çıkarıyor ve doğal olarak bunun da gereğinin yapılmamasına yol açıyor. Bu nedenle, ciddi oranda içerdiği partikül ve moleküller nedeniyle ağır bir havayı solumak zorunda kalan Kestel halkının yaşadığı sağlık sorunlarının giderek katlanması kaçınılmaz olacaktır. Kaldı ki çevre ve hava kirliliği sadece Kestel'in değil, Bursa'nın yaşadığı genel bir sorundur” ifadelerini kullandı.

“HALK ACİL ÇÖZÜM İSTİYOR”

İYİ Parti Kestel ilçe Başkanı Emin Elüstü’de bölgede hava kirliliğinin tahammül edilmez noktaya ulaştığını söyleyerek, “İleride yaşanacak çok daha ciddi sağlık sorunlarından, bu sorun karşısında akıl almaz biçimde duyarsız davranan bu dönemin yöneticileri sorumlu olacaklardır” dedi.