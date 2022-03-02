Çevreci Saynur Gelendost ölümünün 18. yılında anıldı

Bodrum'da yaşarken 2 Mart 2004'te yaşamını yitiren, Türkiye'deki çevrecilerin annesi olarak bilinen Saynur Gelendost, bugün ölümünün 18. yılında Gümbet Türbe Mezarlığı'nda düzenlenen tören ile anıldı.

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Saynur Gelendost’un torunu Can Gelendost, Gökova Sürekli Eylem Kurulu sözcüsü Reşat Uygun, Bodrum Tohum Derneği Başkanı Ercan Arıklı, Bodrum Gönüllüleri Derneği üyeleri ve Gelendost’un arkadaşları Cüneyt Karaloğlu, Ertuğrul Kara, Cenk Sezgin, Yaman Olgaç ile çevrecilerin katıldığı anma töreninde duygulu anlar yaşandı.

“MÜCADELESİNDE NE KADAR HAKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI”

Gökova Sürekli Eylem Kurulu sözcüsü Reşat Uygun “Saynur’u unutturmamak için mezarı başındaki anmaları devam ettireceğiz. Çünkü Saynur sadece bir çevre hareketi ve çevre eylemcisi değil aynı zamanda barış kadınıydı. Türk-Yunan Dostluk Derneği için yaptığı mücadeleler, Türk-Yunan çocukları ile yaptığı eylemler hâlâ akıldadır. Bodrum’da Barış Yolu projesi başlatmıştı. Bugünkü savaş koşullarında, dünyanın yaşadığı bu umutsuzluklar içinde onu barışçı tarafı ile de anmak istedik. O yüzden her türlü savaşa ‘hayır’ diyerek Saynur’un ruhu üzerinden mesaj vermek istedik. Daha dün yönetmelik değişikliği yaparak zeytin alanlarını madencilik faaliyetlerine açtılar. Saynur’un bu mücadelede ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Onun yaşam felsefesini ve savunduğu her değeri savunmaya devam edeceğiz” dedi.

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Saynur Gelendost’un torunu Can Gelendost ise “Babaannemin her yanına gittiğimde onu çevre, doğa, barış ve insanlar için mücadele ettiğini görerek büyüdüm. Şimdi çocuğumu aynı felsefe ile büyütüyordum. Böyle bir değere sahip olduğum için onur duyuyorum” diye konuştu.

“SAVAŞA HAYIR’ DİYEN SAVAŞÇI BİR KADINDI”

Saynur Gelendost’un mücadele arkadaşlarından Yaman Olgaç ise “Saynur, savaşa hayır diyen savaşçı bir kadındı. Çünkü doğa, çevre, tarih, insanlık adına işlenen suçlar için verdiği her mücadeleyi sonuna kadar götürür ve savaşırdı, gerçekten savaşçı bir kadındı” dedi.

Saynur Gelendost anısına Bodrum’da geniş bir meydan düzenlemesi yapılacağı ve adının verileceği belirtildi.