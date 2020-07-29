ChallengeAccepted akımı tüm dünyaya yayıldı, Hollywood yıldızları destek verdi

Kadına yönelik şiddet ve tacize karşı farkındalık yaratmak isteyen kadınların başlattığı #ChallengeAccepted akımı, tüm dünyaya yayılmaya başladı. Siyah beyaz fotoğraflarını yayınlayan kadınların, birbirlerini davet ettiği akımı fark eden Nicole Kidman, Cara Delevingne ve Jessica Biel gibi Hollywood'un en ünlü kadınları da destek vermeye başladı.

Pınar Gültekin’in eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülmesinden sonra ayağa kalkan kadınların sosyal medyada siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak farkındalık yaratmaya çalıştığı #ChallengeAccepted (Meydan okuma kabul edildi) akımı ülke sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı.

Kadınları korumaya yönelik 2011’de imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasını protesto edenlerin sayısı her gün artarken, tepkilerini sosyal medyadan gösteren kadınlara Hollywood’un en seçkin ünlülerinden de destek geldi. Jessica Biel, “Türkiye’deki kadınlar, sizinleyiz ve sizi duyuyoruz” notunu yazarken, Christina Aguilera da #İstanbulSözleşmesiYaşatır etiketini kullandı.

İşte #ChallengeAccepted ve #WomenSupportingWomen akımını destekleyen dünyaca ünlü isimler…

Ünlü oyuncu Nicole Kidman akıma desteğini, “Cömert, sıcak ve çok zeki kadınlar tarafından sevildim ve yönlendirildim. Size sanatım ve hayatım boyunca elimden gelen her şeyi sunmaya devam edebilir miyim” sözleriyle destek verdi.

Jessica Biel ise paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Bu olayın ne ile ilgili olduğunu öğrenmem ve anlamam 1 saniye sürdü. Basitçe söylemek gerekirse, bu kadınların kadınları desteklemesi için küresel bir hatırlatmadır. Özellikle burada ve dünyada sesini duyuramayan kadınlar için, Türkiye’deki kadınlar sizinleyiz ve sizi duyuyoruz. Bu akım ABD’deki kadınlar için ise birbirimizi korumak için seslerimizi kullanmamız gerketiğini hatırlatmaktadır.”

Ünlü şarkıcı Christina Augilera ise diğer isimlerden farklı olarak sadece Türkiye’deki kadına şiddet konusuna parmak basarak #İstanbulSözleşmesiYaşatır hashtagini kullandı. Aguilera, “Bu akımın kökenini öğrendikten sonra, birlikte duralım ve her yerde kadınlara yönelik şiddete son verelim” dedi.

Geçtiğimiz yıl MS (Multiple Skleroz) teşhisi konan Selma Blair, sağlığına kavuşurken bir yandan kadına yönelik şiddete de sessiz kalamadı. Blair, paylaştığı siyah beyaz fotoğrafının altına şair, yazar ve sivil haklar hareketinin öncü ismi Maya Angelou’nun meşhur sözünü alıntıladı: “Bir kadın, ne zaman kendi sesini duyurmak için ayağa kalksa, planlamamış bile olsa, tüm kadınlar için de ayağa kalkmış olur.”

Victoria Beckham da akım davetini geri çevirmedi ve fotoğrafına, “Kadınları güçlendirmek her zaman Victoria Bekcham’ın kalbinde olmuştur” notunu düştü.

Oyuncu ve müzisyen Juliette Lewis, “Sanatsal ortam ne olursa olsun, niyetim her zaman mümkün olduğunca rahatsız edici olmaktı. Hükmetmek ve hepsini yerde bırakmak. Ne dediğimi anlıyor musunuz?” notunu yazdı.

Son günlerde maske takmak ve oy vermek konularında yaratmaya çalıştığı farkındalıkla adından söz ettiren Jennifer Aniston, kadına şiddet konusuna da kayıtsız kalmadı. Aniston siyah beyaz fotoğrafını, “Dürüst olmak gerekirse, #ChallengeAccepted adlı şeyi tam anladığımı söyleyemem. Ama kadınları desteklemek için iyi bir nedeni sevmez ki?” notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu Kate Hudson da fotoğrafına, “Bana güçlendirici notlar yollayan ve bu destekleyici kadınlar furyasına katılıp katılmayacağımı soran sevgili kız arkadaşlarıma #ChallengeAccepted” şeklinde bir not yazdı.