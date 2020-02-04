Demir, çocuğunuzun gelişimi için gereklidir ve demir eksikliği çocuğunuzun sağlığını ve büyümesini etkileyebilir hatta anemiye neden olabilir. Demir eksikliği anemisi her yaş grubunda ve her iki cinsiyette de görülebilmekle birlikte özellikle 6-24 aylık süt çocuklarında ve ergenlik çağında aneminin en önemli nedenidir. Peki, çocuklarda demir eksikliği nasıl giderilir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik…

Demik eksikliği dünyada en çok görülen anemi yani kansızlık türüdür. Demir, çocuğunuzun büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan bir besindir. Demir eksikliği, çocukların birtakım enfeksiyonlara açık olmasına neden olabilir. Ayrıca, bedensel ve zihinsel gelişimi de olumsuz yönde etkileyebilir. Peki, çocuklarda demir eksikliği nasıl giderilir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ

Demir, yaşam için çok önemli bir elementtir. Protein sentezi, oksijen taşınması, elektron transportu, hücre solunumu, pek çok enzimin yapı ve işlevinde görev alır. Eksikliğinde sadece anemi değil, sinir sistemi gibi diğer sistemlerin işlevlerinde de bozukluk ortaya çıkar.

Demir çocuğunuzun gelişimi için gereklidir ve demir eksikliği çocuğunuzun sağlığını ve büyümesini etkileyebilir ve hatta anemiye neden olabilir.

Demir eksikliği anemisi çocuklar arasında nispeten yaygındır ve kandaki hemoglobin optimal seviyeden az olduğunda ortaya çıkar.

ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

Tedavide ağızdan alınacak damla veya şurup şeklinde demir içeren ilaçlar verilir. İlaçlar genellikle günde iki kez ve tercihen çocuk aç iken, öğün aralarında verilir. Süt ve süt içeren gıdalarla birlikte verilmez, en az yarım saat geçmiş olmalıdır. C vitamini içeren içecek ve yiyecekler demir emilimini artırır.

Demir ilaçlarının düzenli ve yeterli süreyle kullanılması çok önemlidir. Birlikte mutlaka aileye ve hastaya dengeli ve demirden zengin beslenme hakkında bilgi verilir. Kas içine veya damardan iğne ile demir ilaçlarının verilmesi şeklindeki tedavi sadece bazı özel durumlarda gereklidir. Bunlar arasında demirin barsaklardan emiliminin olmaması, kolit gibi barsak hastalıkları, böbrek yetmezliği gibi durumlar sayılabilir.

Çocuklarda ağır anemi nedeniyle kalp yetmezliği bulgularının ortaya çıkması durumunda eritrosit süspansiyonu 5 ml/kg 3-4 saat içinde vital bulgular yakından izlenerek verilir. Daha sonra demir tedavisine devam edilir. Kalp yetmezliği bulguları yoksa hastaya kan transfüzyonu yapılmaz.

Demirin azı kadar çoğu da zararlı olabilir. Bu nedenle demir ilaçlarını hekimin önerdiği doz ve sürede kullanmak önemlidir. Demir tedavisinin kulanım yolu dozu ve süresi konusunda hekiminizin önerilerine uymanız bu bakımdan da önemlidir.

DEMİR YÖNÜNDEN ZENGİN YİYECEKLER

Anne sütü, kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, pekmez, yeşil yapraklı sebzeler, balkabağı, yerelması, karnıbahar, bezelye, brokoli, mercimek, badem , yumurtanın sarısı, susam, kuru üzüm, kuru erik, kuru kayısı, tatlı patates, brokoli, buğday ruşeymi.

DEMİR EMİLİMİNİ ARTIRAN YİYECEKLER

Turunçgiller, yeşil sebzeler, şeftali, elma, muz, domates, kivi, avokado, kavun.