Denizciliği bırakıp çilek üretimine başladı, ürünleri yok satıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 15 yıllık denizci Fatoş Ünal Özen, mesleğini bırakıp kiraladığı iki dönümlük tarlada çilek üreticiliğine başladı. Bodrum’daki iki çilek üreticisinden biri olan Ünal “Bodrumluyum denizci olarak büyüdüm ama toprak ve çilek hayalimi gerçekleştirdim, ürettiğim çilekler dalında kapışılıyor, önümüzdeki yıl üretim alanını genişleteceğim” dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent-Yahşi Mahallesinde doğup büyüyen evli ve 40 yaşındaki Fatoş Ünal Özen yaklaşık 15 yıl ultra lüks yatlarda gemicilik yaptı. Hemen hemen bütün Ege ve Akdeniz sahillerini dolaştı. Özen on ay önce verdiği kararla aniden denizciliği bıraktı.

ÇOCUKLUK HAYALİNİ ÇİLEK TARLASINDA GERÇEKLEŞTİRDİ

Özen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yardım isteyerek Ortakent-Yahşi mahallesinde kiraladığı iki dönem arazi üzerinde hibe olarak aldığı Florida Rubiygem türü çilek fideleri ile üretime başladı.

Geçtiğimiz ekim ayında üretime başlayan Özen dört ay önce çilek tarlasından ürün almaya başladı. Özen'in tamamen doğal ortamda yetiştirip ürettiği Hanımeli Tarım ismini verdiği tarlası Bodrum'da yaşayanların akınına uğradı.

NARENCİYEDEN İKİ KAT C VİTAMİNİ DEPOSU

Çocukluk hayali olan toprakla uğraşma ve çilek üretimini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Özen “Bodrum'daki iki çilek üreticisinden biriyim. Bodrum genellikle narenciye, zeytin üretir. Çilek çok denenmemişti. Ama çileğe olan tutkum ve sevgim beni bu işe yönlendirdi. Şu anda üç aydır taleplere karşılık veremiyorum. Marketlere pazarlara bile dağıtamıyorum, ürün tamamen tarlama gelip alanlar sayesinde hemen tükeniyor. Temmuz ayına kadar üretim devam edecek, ardından hemen çilek tarlasını büyütüp daha büyük rekolte etmek için gerekli çalışmalara başlayacağım. Ben bir denizci olarak yetiştim ve büyüdüm, yıllarca denizlerde dolaştım ama şimdi hayatımın en önemli hayalini gerçekleştirdim. Tamamen doğal ortamda yetiştirdiğim ile ilgi kısa zamanda büyük oldu. Narenciyeden iki kat bol c vitaminine sahip çileklerim daha dalında iken satın alınmaya başlandı. İlgi büyük olunca yatırıma ve üretimi arttırmaya karar verdim. Bu yıl yaklaşık 6 ton çilek üreteceğim” dedi.