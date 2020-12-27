Devlet Sanatçısı, kendini göçmen Türkmen ailelere yardıma adadı

Ankara'da yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Akordeon Sanatçısı Orkun Kılıç, kendini Irak ve Suriye'den Türkiye'ye gelen Türkmen ailelere yardım için adadı.

1999 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Gençlik Halk Dansları Topluluğunda çalışmaya başladığını belirten Kılıç, “Sanat hayatım boyunca yurt içinde ve dışında konserler, televizyon programları ve birçok albüm çalışmasına iştirak ettim. Halen Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanatçısı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Türk Ocakları Genel Merkezi Sanat Edebiyat Kurulu üyesiyim ” dedi.

“5 YIL İÇERİSİNDE 5 BİN AİLEYE YARDIM ETTİK”

2 yıl önce hayırseverlerle birlikte kurdukları Gökay Dayanışma ve Yardım Derneği'nde Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen Türkmen göçmen ailelere yardım ettiklerini belirten Kılıç, “Birçok hayırsever arkadaşlarımızla yaklaşık beş yıldır birbirimizden bağımsız olarak yürüttüğümüz yardım çalışmalarımızı 2018 tarihinden beri Gökay Dayanışma ve Yardım Derneği adı altında birleştirdik. Bu beş yıl içinde yaklaşık beş bin civarında aileye ev eşyası, giyecek, gıda, kömür, ısıtıcı, tekerlekli sandalye, ilaç ve medikal malzemeleri, öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve hijyenik malzemeler gibi akla gelen her kalemde kendi imkanlarımızla çeşitli yardımlarda bulunduk. Her sene Ramazan yardımlarının yanı sıra çocuklara belirlenen limitler dahilinde kendilerinin seçtiği bayramlık alma imkanı veriyoruz.” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIN HAYATINDA OLUMLU ETKİLERİMİZ OLDU”

Türkmen aile çocuklarının ülkemizin kültürel değerlerini öğrenmelerini sağlamak adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini de aktaran Kılıç, “23 Nisan 2019'da yaklaşık 200 Türkmen çocuğumuza oyuncak, balon, bayrak ve Türk bayraklı kurabiye dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bir kaç ay sonrasındaki bayramlık alışverişi sırasında yardım ettiğimiz çocukların çocukların en çok Atatürk ve Türk bayraklı tişörtler alması bizi duygulandırmıştı, sanıyoruz bu çocukların hayatında da olumlu etkilerimiz oldu” diye konuştu.

“GAZİANTEP’TEKİ TÜRKMEN AİLELERE DE YARDIM ETTİK”

Gaziantep’ deki ihtiyaç sahibi Türkmenlere de yardım ettiklerini belirten Kılıç, şunları söyledi:

“Türkmen ailelerimize yardım etmeye başladığımızda faaliyetlerimizi Mamak ve Keçiören bölgesinde yürüttük ama dernek kurulduğundan beri imkanlarımız doğrultusunda Yenimahalle ve Demetevler’de ikamet eden Türkmenler başta olacak şekilde Ankara’nın diğer bölgelerinde de yürütmeye gayret etmekteyiz. Bununla birlikte Gaziantep'te faaliyet gösteren Turani Boylar Derneği Başkanı Orhan Yaşar ile ortaklaşa çalışmalar yapmaya başladık. İki kez Gaziantep’ deki ihtiyaç sahibi Türkmenlere Ankara’ dan kamyonla ev eşyası, gıda, giyecek ve kırtasiye malzemeleri gönderdik.”

“HASTANE PERSONELİNE SİPERLİK DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİK”

“Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde de sağlık çalışanlarımıza yönelik çalışmalar yaptık” diyen Devlet Sanatçısı Kılıç, “Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Hastanesi ile Mevki Hastanesi, Ufuk Üniversitesi Hastanesi, Meslek Hastalıkları Hastanesi Yüksek İhtisas Ek Hizmet Binası, Yenimahalle Devlet Hastanesi ve İbni Sina Hastanesi ile Çankaya bölgesinde çalışan birkaç aile hekimliği personeline hijyenik tulum ve maske dağıtımı, Odtü İvmer çalışanları ile ortaklaşa siperlik üretimi ve dağıtımını gerçekleştirdik. Ayrıca acil servis çalışanlarına moral destek sağlamak için farklı hastanelerde börek ve tatlı ikramlarında bulunduk” ifadelerini kullandı.