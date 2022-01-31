Dünyada bir ilk: Eşcinsel penguenler çocuk sahibi oldu

ABD'de ilk kez aynı cinsten iki penguen hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından evlat edinerek çocuk sahibi oldu.

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ABD’nin New York kentindeki Rosamond Gifford Hayvanat Bahçesi dünyada bir ilke sahne oldu. Ayni cinsiyetten penguen çift, yeni doğmuş bir bebeğe koruyucu aile oldu.

Humboldt penguenleri Elmer ve Lima ilk olarak geçtiğimiz bu çiftleşme mevsiminde bir araya geldiler ve sonbaharda birlikte bir yuva kurdular ve birlikte dışarıdan gelen tehlikelere karşı korundular.

Penguenlerin birbirlerine olan bağlılıkları, Rosamond Gifford Hayvanat Bahçesi’ndeki yetkilileri harekete geçirdi ve sahte bir yumurta kullanarak ebeveyn olup olmayacaklarını test etmeye başladılar.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, çifte kendilerine ait bir yumurta vermeden önce Elmer ve Lima’yı yuvalarına ilk önce kukla bir yumurta koyarak ebeveynliklerini test etti. Hayvanat Bahçesi Müdürü Ted Fox, “Elmer ve Lima yumurta bakımının her alanında örnek teşkil ediyorlardı” dedi.

Daha sonra hayvanat bahçesi yetkilileri bu sahte yumurtayı gerçekle değiştirerek çiftin bir çocuk sahiplenmesini sağladı. Şu an bebek penguenin durumunun çok iyi olduğu ebeveynle birlikte büyüdüğü belirtildi.

Yetkililer, benzer uygulamaların diğer hayvanat bahçelerinde de uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

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