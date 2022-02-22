Genç bisikletçi, kaldırımda yürürken tuğlaların altında kaldı

Yunanistan’ın Larissa kentinde yaşayan ve bisiklet yarışmalarında onlarca ödülün sahibi olan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi sporcu Nikos Bitsakis’in yıkılan duvar altında kalarak yaşamını yitirmesi ülkede şok etkisi yarattı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Hanya kentinde yaşayan ve Larissa'daki bir üniversitede öğrenim gören Talos Bisiklet Kulübü ve üniversite takımında defalarca şampiyon olan 22 yaşındaki Nikos Bitsakis dün sabah saatlerinde Asklipiou ve Oikonomou ex Oikonomon sokaklarının kesiştiği yerde okuluna giderken kaldırımda yürüdüğü sırada bir eğlence mekanına ait duvarın tuğlalarının yıkılması sonucu çöken duvarın altında kaldı.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN KAFASINA TUĞLA DUVAR DÜŞTÜ

Kafasına düşen tuğlalar ile birlikte kanlar içerisinde yerde kalan Bitsakis vatandaşların çağırdığı ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Bitsakis kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken cenazesi otopsi için Atina'ya gönderildi.

ARKADAŞLARI OLAY YERİNE ÇİÇEKLER BIRAKTI

Sekiz yaşından bu yana bisiklet sporu ile uğraşan Bitsakis'in sporcu arkadaşları ve sevenleri yaşamını yitirdiği yere onlarca çiçek bırakarak gözyaşları döktü, dualar edildi. Larissa Belediyesi yaptığı açıklamada yıkılan duvarla ve bina sahibi ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bitsakis'in cenazesinin Perşembe günü yaşadığı Hanya iline bağlı Katsifariana kasabasında toprağa verileceği belirtilirken, şampiyon bisikletçinin ölümü bisiklet yarışmacıları ve antrenörleri arasında şiddetle kınandı.

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