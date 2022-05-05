Güzellik Kraliçesi’nin ölümü uzun süre konuşulmuştu: Son sözleri ortaya çıktı

2019 yılında ABD’nin en güzel kadını seçilen, Cheslie Kryst, Ocak ayında intihar edip hayatını kaybetmişti. Genç kadının ölümü ABD'de uzun süre gündemden düşmezken, annesi ilk kez Kryst'in intihar etmeden önceki son sözlerini açıkladı.

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2019 yılında ABD güzeli seçilen Cheslie Kryst, New York’ta yaşadığı lüks apartmanın 29’uncu katından atlayarak intihar etmiş, yılın başında gerçekleşen bu trajik olay uzun süre gündemden düşmemişti.

Eski ABD Güzeli’nin ölüme atlamadan önce annesine yürek burkan bir intihar mesajı bıraktığı açıklandı. 53 yaşındaki April Simpkins, “Red Table Talk” isimli programda, kızının trajik son sözlerini açıkladı.

Buna göre Kryst, annesine intihar etmeden önce, “Birincisi, üzgünüm, sen bunu aldığında ben artık hayatta olmayacağım. Bunu yazmak beni daha da üzüyor çünkü en çok seni inciteceğini biliyorum,” diye yazdı.

Anne, hayatını değiştirecek mesajı aldığında egzersiz yaptığını ve şoka girdiğini belirtti.

AVUKATLIK YAPIYORDU

Mesajı gönderildikten bir saat sonra gördüğünü vurguladı. Kryst’in mesajında, “Seni seviyorum anne, sen benim en iyi arkadaşımsın ve yıllardır birlikte yaşadığım kişisin. Keşke seninle kalabilseydim ama üzüntünün, umutsuzluğun ve yalnızlığın ezici ağırlığına daha fazla dayanamam” ifadelerinin yer aldığı bildirildi.

Mesaj şu ifadelerle devam etti: “Sana bu duyguları hiç söylemedim çünkü endişelenmeni istemedim ve sonunda değişeceklerini umdum ama asla değişmeyeceklerini biliyorum.”

30 yaşındaki Kryst, hayatını kaybetmeden önce avukatlık yapıyordu. Genç kadın daha önce de bir eğlence programında muhabirlik yapmıştı. 2019 yılında Miss USA yarışmasını kazandı ve ABD'nin en güzel kadını seçildi.

Manhattan şehir merkezindeki lüks dairesinin bulunduğu binanın 29'uncu katına çıkan Kryst'in buradan atladığı ve karlı kaplı alanda cesedinin bulunduğu bildirildi.

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