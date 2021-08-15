Hayatı tiyatroda yaşayıp öğreniyorlar

Liseli gençler, emekli müzik öğretmeni Reşat Selek’in kurduğu Bodrum Tiyatro Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alıp birbirinden güzel oyunları sahneliyor. Performansları da dikkat çekiyor...

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, emekli müzik öğretmeni Reşat Selek'in kurduğu Bodrum Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan ve birbirinden güzel oyunları sahneye koyan liseli gençler sahnedeki performanslarıyla izleyenleri hayran bırakıyor.

Çoğunluğunu kız çocuklarının oluşturduğu ve bugüne kadar 170 liseli öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Selek “Kız çocuklarımızın eğitimi, geleceği her şeyden çok önemli. Burada 14 yaşından itibaren tiyatro eğitimi veriyoruz, çocuklarımızı geleceğe sanat ile hazırlıyoruz, özellikle kadına yönelik şiddetin zirve yaptığı bir dönemde, çocuklarımızın Atatürk'ün ışığında sanatçı kimlikleri ile yetişmesini ve eğitim almalarını istiyoruz” dedi.

Yaklaşık 4 yıldır tiyatro eğitimi aldığını belirten 18 yaşındaki Melek Tan ise, “Tiyatro hayata bakış açımızı değiştirdi. Sahneye çıkma izleyici ile yüz yüze gelme bir anda hayatın içinde olmak o anı yaşamak demektir. 4 yıldır çok severek yaptığım oyunculuğu asla bırakmayacağım” diye konuştu.

‘ATATÜRK'ÜN İZİNDEYİZ'

Merkezin kurucusu emekli müzik öğretmeni Reşat Selek, “Çocuklarımızı Ulu Önder Atatürk'ün çizdiği yolda eğitiyor ve geleceğin sanatçıları olarak yetiştiriyoruz. Birçoğu ileride Türkiye'ye damga vuracak gerçek birer sanatçı olacak” dedi.