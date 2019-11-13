İmamoğlu kovmuştu Soylu iş verdi

23 Haziran İBB Başkanlığı seçimleri öncesinde, İBB çalışanları adına Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan bir açıklama metnini okuyan ve ağustos ayında İBB'deki görevine son verilen trafik uzmanı Murat Kazanasmaz'ın yeni görev yeri belli oldu. Kazanasmaz, İçişleri Bakanlığına bağlı, Polis Radyosu'nda Genel Koordinatör olarak görevlendirildi.

Bir grup İBB çalışanı, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ‘yenileme' seçimlerinden tam 2 hafta önce İBB binası önünde ‘Ekrem İmamoğlu karşıtı' miting düzenlemiş, mitinginde konuşmayı trafik uzmanı İBB çalışanı Murat Kazanasmaz yapmıştı. Açıklamada “İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile ‘israf’ kavramına sıkıştırma ‘insafsızlığı’ gösterenleri kınıyoruz” denilerek açıkça Ekrem imamoğlu protesto edilmişti.

MURAT KAZANASMAZ NE DEMİŞTİ?

MURAT KAZANASMAZ AĞUSTOS’DA İŞTEN ATILDI

Kamuoyunda da tepkiye neden olan açıklamayı okuyan Murat Kazanasmaz'ın Ağustos ayında işine son verilmişti.

POLİS RADYOSU’NDA İŞ BAŞI YAPTI

Kazanasmaz’ın bu ayın başında Polis Teşkilatı Haberleşme Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan ve Türkiye genelinde ulusal yayın yapan Polis Radyosu’nda göreve başladığı öğrenildi.

Sözcü’ye kısa bir açıklama yapan Kazanasmaz “Polis Radyosu Genel Koordinatörü” olarak görevlendirildiğini söyledi.