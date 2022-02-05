Jeff Bezos’un yatına çürük yumurta atmayı planlıyorlar

Geçtiğimiz günlerde Jeff Bezos'un süper yatı için Hollanda'nın tarihi köprüsünün kaldırılacağı yerel yetkililer tarafından açıklanmış ve karara tepkiler de gecikmemişti. Hollandalılar tepkilerini göstermek için bu defa da bir etkinlik planladılar: Çürük yumurta atma etkinliği...

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Süper yatı için Mayıs 2021’de Hollanda merkezli yat üreticisi Oceanco ile anlaşan Jeff Bezos, son günlerde Hollandalıların sert eleştirilerinin odağında. 485 milyon dolarlık yatının geçmesi için tarihi Koningshaeven Köprüsü’nün orta bölümünün kaldırılacak olması halkı kızdırdı. Şimdi 1000’den fazla Hollandalı, Jeff Bezos’un yatına çürük yumurta atmaya hazırlanıyor.

Rotterdam halkı protesto için “Jeff Bezos’un süper yatına yumurta atmak” isimli bir etkinlik planlamak için Facebook’a gitti.

Etkinlik açıklamasında ise şu şekilde yazıldı: “Tüm Rotterdamlılara sesleniyorum, yanınıza bir kutu çürük yumurta alın ve Jeff’in yatı Rotterdam’daki Hef’ten geçerken toplu halde atalım. Rotterdam halkı tarafından enkazdan inşa edildi ve biz bunu sadece megaloman bir milyarder için parçalara ayırmayacağız. Savaşmadan olmaz!”

TEKRAR SÖKÜLMEYECEĞİNE DAİR SÖZ VERİLMİŞTİ

Yaklaşık 1.500 kişi etkinliğe katılacağını belirtirken, 5.700 kişi de ilgilendiğini belirtti. Etkinliğin 1 Haziran’da yapılması planlanıyor.

Bezos’un 485 milyon dolara mal olacağı tahmin edilen mega yatın inşaatı şu anda Hollanda’nın Alblasserdam kentinde Oceanco isimli gemi yapım şirketi tarafından yapılıyor. Tamamlandığında, 417 metrelik geminin Bezos’a ulaşmak için Rotterdam’dan geçmesi gerekecek.

Ancak mega yatın üç direği, Rotterdam’daki Koningshaven Köprüsü’nün altından geçemeyecek kadar uzun. De Hef olarak bilinen köprü, yaklaşık 100 yaşında ve şehrin önemli simgelerinden. Hollandalı yayın kuruluşu Rijnmond’ın haberine göre, köprü 2017’de yenilendikten sonra tekrar ayrılmayacağına dair yetkililer tarafından da söz verilmişti.

Rotterdam belediye başkanı Ahmed Aboutaleb, perşembe günü yaptığı açıklamada, süper yat için köprünün sökülmesi konusunda henüz bir karar verilmediğini söyledi. Sonunda gerçekleşirse, faturayı Bezos veya Oceanco ödemek zorunda kalabilir, diye de ekledi.

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