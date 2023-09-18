Kim Kardashian başını çekiyor: Yalnızca 90 saniye bile mutsuz ediyor

Yapılan bir araştırma, kadınların sosyal medya fenomenlerini yalnızca 90 saniye boyunca izlemelerinin zihinsel sağlıklarını olumsuz yönde etkilediğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medyayı etkisi altına alan “ideal” yüz ve vücut görüntülerinin, özellikle kadınların kendilerini daha kötü hissetmelerine neden olabileceği ve çeşitli psikolojik bozukluklara katkıda bulunabileceği uzun zamandır biliniyor.

Biçimli bacaklar, düz karınlar, dolgun dudaklar ve lekesiz cilt görüntüleri, izleyicilerin kendi vücut imajı üzerinde neredeyse anında ve zararlı bir etki yaratıyor.

Ancak Avustralyalı araştırmacılar, son çalışmalarında bunun kısa süreli TikTok ve Instagram videolarına maruz kalındığında da geçerli olup olmadığını anlamaya çalıştı.

KATILIMCILAR 30 YAŞIN ALTINDAYDI

Avustralya’daki New South Wales Üniversitesi’ndeki ekip, sosyal medya fenomenlerinin Instagram ve TikTok hesaplarından seçilen, yaşları 17 ile 28 arasında değişen 211 kadına görsel ve video gösterdi. Daha sonra ruh halleri ve kendi vücut imajları hakkında anket yapıldı.

Ekip, kadınların “ideal görünüm” içeren vücutları kendileriyle karşılaştırdığını ve kendilerini her zaman daha az çekici değerlendirdiklerini buldu. Araştırmada yer alan Dr. Jasmine Fardouly, “Toplam maruz kalma süresi yalnızca bir buçuk dakikaydı ve bunun zararlı etkilere sahip olmak için yeterli olduğunu gördük.” dedi.

Araştırmacılar, bir başka sorunun da, filtrelerin, sosyal medyadaki görselleri gerçekçi olmayan seviyelere yükseltmesine izin vererek izleyicilerinin “olumsuz sosyal karşılaştırmalara katılma olasılığının daha yüksek olmasına” yol açması olduğunu söyledi.

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