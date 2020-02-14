Kırmızı pancar (Beta vulgaris), önemli besin maddeleri içeren kök sebzedir. Orta Çağ'dan itibaren pancar sadece gıda olarak değil, aynı zamanda çok sayıda durum için de tedavi olarak kullanılmıştır. Kırmızı pancar beş temel vitamin, kalsiyum, demir, potasyum ve protein gibi sağlıklı besinler ile doludur. Peki, kırmızı pancarın faydaları nelerdir? Kırmızı pancar neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kırmızı pancar A, B, C, P vitaminleri ve mineraller bakımından da çok zengindir. Kırmızı meyve ve sebzeler çok yüksek antioksidan içeriğine sahiptirler. Pancara kırmızı rengini veren betalain etkili bir antioksidandır. Çalışmalar kan basıncını düşürme, enerjiyi artırma ve iltihapla savaşmadaki faydalarının yanı sıra zihinsel ve duygusal sağlığı desteklediklerini göstermektedir. Şimdi, kırmızı pancarın sağlık için faydalarından bazılarına gelin daha yakından bakalım…

KIRMIZI PANCARIN FAYDALARI

Kırmızı pancarın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Pancar, yüksek su ve düşük kalori içeriğine sahiptir. Bu özelliklerin her ikisi de kilo kaybı için faydalıdır. Ayrıca pancardaki lif, iştahı azaltarak ve dolgunluk duygularını teşvik ederek kilo kaybını arttırmaya yardımcı olabilir, böylece toplam kalori alımını azaltır.

* Pancarlar alfa-lipoik asit adı verilen bir antioksidan içerir. Bu bileşik, glikoz seviyelerini düşürmeye ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olabilir.

* Pancar lif bakımından zengindir, bağırsak fonksiyonu üzerinde olumlu etkileri olan kabızlığı önlemeye ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

* Pancarlar kan basıncını düşürebilir, bu da kalp hastalığı ve diğer rahatsızlıklar riskinin azalmasına neden olabilir. Bu kök sebzesi ayrıca oksijen kullanımını, dayanıklılığı ve egzersiz performansını artırabilir.

* Pancar, içlerinde bulunan nitratlar nedeniyle beyin nöroplastisitesini geliştirir. Bu nitratlar, demansın (bunama) erken aşamalarında sıklıkla etkilenen bir beyin alanı olan somatomotor korteksin oksijenlenmesini artırmaya yardımcı olur. İnsanlar yaşlandıkça beyne giden kan akışı azalır ve bu da bilişin azalmasına neden olur. Pancar yemek bu süreci yavaşlatabilir veya önleyebilir.

* Pancar, meme ve prostat kanserlerini önleme potansiyeline sahip olabilir. Bu, pancarda bulunan betanin (bir betalain formu) varlığına bağlanabilir. Yapılan bir çalışmada, pancar tüketiminin akciğer ve cilt kanserlerini önlediği bulundu. Ayrıca pancar suyunun havuç özü ile birlikte alındığında lösemi tedavisinde yardımcı olduğu kanıtlandı.