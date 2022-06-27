Kürtaj kararı ünlüleri öfkelendirdi

ABD son günlerde ülkede adeta karışıklığa neden olan kürtaj kararıyla çalkalanıyor. Yüksek Mahkeme'nin yeni kararına göre; kürtajın yasallığı eyalet bazında kararlaştırılacak. Yeni karar üzerine birbirinden ünlü isimler de insanları harekete geçmeye çağırarak veya vatandaşlıktan ayrıldığını duyurarak sert tepkilerini dile getirdiler.

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Şubat ayında sızdırılan bir taslakta Muhafazakâr Yargıç Samuel Alito 1973’teki kürtajı yasal hale getiren Roe vs Wade kararının en başından beri yanlı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini söylüyordu. Ve sonunda ABD Yüksek Mahkemesi, 50 yıldır yürürlükte olan kürtaj hakkı kararını değiştirdi. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, “Anayasa kürtaj hakkı vermemektedir. Roe v. Wade reddedildi. Kürtaj hakkını düzenleme yetkisi halka ve seçilmiş temsilcilere iade edildi” ifadeleri kullanıldı.

Yüksek Mahkeme’nin kararı ülkenin pek çok kesiminde tepkiyle karşılandı. Teknoloji şirketlerinden yapım stüdyolarına kadar birçok şirket bu karara tepki niteliği taşıyan yeni planlarını duyurdu. Google, Netflix, Disney gibi şirketler eyaletlerin kürtaj erişimini yasaklamak için harekete geçmesi durumunda, çalışanlarının sağlık planlarının bir parçası olarak seyahat ödemelerini de yapmaya karar verdi.

Şirketlerin yanında birbirinden ünlü isimler de karara karşı tepkilerini gösterdi…

TAYLOR SWIFT

Taylor Swift, Yüksek Mahkeme’nin yaklaşık 50 yıl sonra Roe v. Wade’i devirme kararından önce endişelerini paylaştı. 32 yaşındaki şarkıcı, “Kadınların kendi bedenleri üzerinde hak sahibi olabilmesi için yıllardır süren mücadelenin ardından bugün böyle bir karar alındı. Bugün bu kararın bizi bundan mahrum bırakmasından kesinlikle çok korkuyorum” yazdı.

OLIVIA RODRIGO

Ünlü şarkıcı, 25 Haziran Cumartesi günü İngiltere’de Glastonbury Festivali’nde Lily Allen’ın “F–k You” şarkısını seslendirdi. Şarkıyı seslendirmeden önce ise Rodrigo, karar üzerine şunları söyledi: “Yıkıldım ve dehşete düştüm. Bu sonraki şarkıyı, günün sonunda bize gerçekten özgürlük hakkında hiçbir şey söylemediklerini gösteren Yargıtay’ın beş üyesine ithaf etmek istedim.”

BILLIE EILISH

Glastonbury’de sahne alan bir diğer isim de Eilish’di. Eilish, “Bugün ABD’deki kadınlar için gerçekten çok karanlık bir gün” dedi.

CHRIS EVANS

Eski Kaptan Amerika oyuncusu, takipçilerinin klinikler, destek ve bağış toplama yolları hakkında bilgi bulmasına yardımcı olmak için Ulusal Kürtaj Fonları Ağı’ndan bir tweet zinciri paylaştı. Evans, “Ben bağışta bulundum ve imkanınız varsa umarım siz de yaparsınız” diye yazdı.

PINK

Ünlü şarkıcı ise kürtaj hakkını desteklemeyen hayranlarının kendisini dinlememesini istedi: “Açık konuşalım: Eğer hükümetin bir kadının rahmine, eşcinsel kişinin işine veya evliliğine karışabileceğine veya ırkçılığın normal olduğuna inanıyorsanız. O zaman lütfen tekrar yaptığım şarkıları dinlemeyin.”

JESSICA BIEL

Ünlü oyuncu Biel de karara tepki gösteren isimler arasındaydı. Biel Twitter’dan tepkisini şu satırlarla gösterdi: “Öfkeliyim. Bugün olanlar sadece kadınlar için iğrenç bir geri adım değil, kendi bedenlerimiz için karar verme yeteneğimizi baltalamakla kalmıyor; aynı zamanda tehlikeli. Sadece kürtajı yasaklamadınız, GÜVENLİ kürtaja erişimi yasakladınız.” Biel’in kocası Justin Timberlake de eşinin tweet’ini retweet ederek destek oldu.

HALLE BERRY

Oscar ödüllü oyuncu, Twitter’dan öfkeli olduğunu belirtirken “Silahların kadınlardan daha fazla hakkı var” diye yazdı ve şu şekilde devam etti: “Kadınlara yönelik bu savaşı durdurun ve yasalarınızı bedenlerimizden uzak tutun. Bunu kabul etmiyoruz!” Berry aynı zamanda sadece yazarak bir çözüme ulaşılamayacağını ve harekete geçmek gerektiğini de belirtti.

ARIANA DEBOSE

DeBose, Twitter üzerinden “Şu anda söyleyecek güzel bir şeyim yok” diye yazdı ve ardından kararın kadın bedeni üzerindeki yaptırımını eleştirdi. DeBose tweet’ini “Amerika, hayatının savaşındasın” diye bitirdi.

JOHN LEGEND

Legend ise karara karşı protestolar devam ederken Yüksek Mahkeme’ye gelen polisin videosunu yayınladı. Ünlü şarkıcı, polisleri Star Wars filmlerindeki Stormtrooper’a benzeterek; kadınlara susmalarını ve hükümetin zorunlu kıldığı doğumu kabul etmelerini söylemeye gittiklerini yazdı.

ALICIA KEYS

Başkan Obama’nın kararla ilgili yorumlarını retweet eden şarkıcı, “Bu karar kürtajdan çok daha fazla; kimin sizin üzerinizde güç sahibi olduğu, sizin için karar verme yetkisinin kimde olduğu ve geleceğinizin nasıl olacağı ile ilgili” diye yazdı.

ELLEN DEGENERES

Eski talk show sunucusu Twitter üzerinden şunları yazdı: “Tarih boyunca kadınlara güvenilmedi. Oy vermemek ya da kiminle evleneceğine karar vermek… Ve şimdi bedenleri hakkında kendi kararlarını verememek… Ama buna izin vermeyeceğimize, sesimizi duyuracağımıza ve hak ettiğimiz hakları alacağımıza güvenebilirsiniz.”

MARK RUFFALO

Sık sık aktivist hareketlerle dikkat çeken Avengers yıldızı, Twitter üzerinden karara tepkisini göstermeyi ihmal etmedi: “Bu ulus, kilise ve devlet arasındaki ayrım üzerine kuruldu. Yargıtay şimdi bu ayrılığı yıkıyor ve dini siyasi bir organ haline getiriyor. Milletimizin kurucu ilkeleri için mücadele etmek zorunda kalacağız.”

MADONNA

Instagram’da uzun bir paylaşım yapan Madonna şu satırlara yer verdi: “Korkunç bir haberle uyandım. Mevzuat, artık kadın olarak bedenlerimiz üzerinde haklarımız olmadığına karar verdi. Bu karar beni ve bu ülkedeki diğer tüm kadınları derin bir umutsuzluğa sürükledi. Yargıtay, kadın haklarının artık anayasal haklar olmadığına karar verdi. Aslında bir silahtan daha az hakkımız var.

Kızlarım için korkuyorum

Amerika’daki tüm kadınlar için korkuyorum.

Ben sadece korkuyorum.

Sanırım Tanrı bunu omuzlarımıza yükledi çünkü bizim bu yükü taşıyacak kadar güçlü olduğumuzu biliyordu.

MÜCADELE için yeterince güçlü!

Üstesinden Geleceğiz!

Kürtaj kaklarını korumak içinyasa yapmanın bir yolunu bulacağız!

Hanımlar hazır mısınız savaşmak için?”

PEARL JAM

Pearl Jam de ülkeyi karıştıran karar karşısında sessiz kalmadı ve Twitter’da yaptığı paylaşımda şu satırlara yer verdi:

“Hiç kimse, hükümet, politikacılar, Yüksek Mahkeme kürtaja, doğum kontrolüne ve doğum kontrol yöntemlerine erişimi engellememeli. İnsanlar seçme özgürlüğüne sahip olmalı. Bugün alınan karar herkesi etkiliyor ve özellikle sağlık hizmetlerine erişim için seyahat etmeye gücü yetmeyen yoksul kadınları etkileyecek. Aktif kalacağız, geri adım atmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz.”

VIOLA DAVIS

Oscar ödüllü oyuncu da karara öfkelenenlerden. Ünlü oyuncu, insanları seslerini yükseltmeye çağırdı: “Şimdi her zamankinden daha fazla sesimizi ve gücümüzü kullanmak zorundayız!”

BILLIE JOE ARMSTRONG

Karara en sert tepkilerden biri ise Green Day solistinden geldi. Armstrong, cuma günü Londra’da bir gösteri sırasında “F–k America” dedi. Roe v. Wade’in devrilmesinden sonra vatandaşlığından vazgeçtiğini söyledi ve ilerleyen günlerde bu konuda daha çok harekete geçeceğine dair de sinyal verdi.

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