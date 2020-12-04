Kuş Cenneti Marmara Gölü ‘Marmara Çölü’ne dönüşüyor

‘Kuş Cenneti’ olarak adlandırılan Marmara Gölü’nde kuraklık tehlikeli boyutlara ulaştı. Gölde derinlik 40 santimetreye kadar düşerken, balıkçılar teknelerini karaya çekti. Göçmen kuşlar da bölgeyi terk etmeye başladı. Manisa Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise yağmurların başlaması için üreticinin dua etmeye başladığını dile getirdi.

Manisa'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak tescillenen, başta tepeli pelikan olmak üzere, karabatak gibi nesli tehlike altında olan 421 kuş türünün 101 çeşidine ev sahipliği yapan Marmara Gölü, kuruma noktasına geldi.

Yaz aylarında gölden yapılan tarımsal sulamalar, yağışların olmaması ve ekim-kasım aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Bölgede balıkçılık yapan 7 mahallenin geçim kaynağı olan gölde tehlike çanları çalmaya başladı. Bazı yerlerde derinlik 30-40 santime kadar düştü, taban otlarının yüzeye çıktığı gölde balıkçıların ağları da otlara takılmaya başladı.

BALIKÇILIK FAALİYETLERİ YAPILAMIYOR

Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse, balık tutarak geçimlerini sağlayan balıkçılardan 1-2 tanesinin ancak balığa çıkabildiğini söyledi. Kerse, “Durum gerçekten çok kötü. Gölde derinlik 50 santimetre civarında. Bazı yerlerde derinlik 30 santimetreye kadar düşüyor. Balıkçılık faaliyeti şu anda ne yazık ki yapılamıyor. Çünkü çok zor oluyor. 1-2 tekne gidiyor. Göl çamur ve balçık içinde. Geçen sene bu dönemler biraz daha yüksekti. Bu yıl gölün durumu daha kötü. Gölü besleyecek bir kaynak yok. Yağmurların da yağmaması bizi perişan etti. Göçmen kuşlarda da eskisi kadar bir yoğunluk yok” dedi.



“SU YOKSA HAYAT DA YOK”

Marmara Gölü'nün çevresinde 7 mahallenin geçim kaynağını sudan kazandığını ifade eden Kerse, bu yıl balıkçılıktan geçimini sağlayan ailelerin büyük sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Kerse, “Su olsa balıkta problem yok. Su olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Su yoksa hayat da yok. Kooperatif açısından da çok zor durumdayız. Hiçbir faaliyet, hiçbir ödeme yapamıyoruz. Ne maaşlarımızı alabiliyoruz ne de bir borcu ödeyebiliyoruz. Bizim 165 ortağımız var, 55 teknemiz var. Bunlardan 1-2 tanesi bir umutla balığa çıkıyor. Şuanda geçimini balıkçılıkla sağlayan ailelerimiz sıkıntıda. Şu anda Marmara gölümüz ‘Çöl Marmara' olma yolunda” diye konuştu.

MARMARA GÖLÜ'NDE DURUM VAHİM

Manisa Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise yağmurların başlaması için üreticinin dua etmeye başladığını dile getirdi. Yalvaç, “Göldeki su seviyesinin çekilmesi sebebiyle geçen sezon zaten sıkıntılı bir sulama sezonu geçirdik. Eğer böyle devam eder ve yağışlar beklediğimiz kadar olmazsa önümüzdeki sezon tarımsal sulama için bir damla su bulamayacağız. Yetkililerin bu soruna biran önce çözüm bulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.