Meghan Markle ve Prens Harry, Global Wellness Day’e destek verdi

Prens Harry ve Düşes Meghan, daha önce, @sussexroyal hesabı üzerinden sadece destekleyecekleri ilham veren kişi ve organizasyonları takip edeceklerini ve öne çıkan isim ya da organizasyonları paylaşacaklarını açıklamıştı. Dün, resmi Instagram hesapları üzerinden öne çıkan 15 organizasyonu paylaştılar. Aralarında ise gururlandığımız bir isim gördük.

Belgin Aksoy’un 2012 yılında yarattığı, temel amacı yaşamımızın kıymetini bilmek olan Global Wellness Day, 15 organizasyon arasında yer alarak, kraliyetin de desteğini almış oldu. GWD'nin Yaratıcısı Belgin Aksoy, kraliyet desteği hakkında: “Global Wellness Day Ailesi olarak gece gündüz, yılmadan, tüm kalbimizle hepimizin ortak hayali olan daha iyi bir yaşam için gerçekleştirdiğimiz dünya çapındaki çalışmanın, İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından desteklenmesi bugüne kadar olan emeklerimizi taçlandırdı. Prens Harry ve Düşes Meghan'ın güçlerini emek veren kişi ve organizasyonları ön plana çıkarmak için kullanmalarını, GWD Ailesi olarak takdir ediyor, sesimize ses olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

7 kıtada ve 150 ülkede, 5 binden fazla noktada her yıl haziran ayında kutlanan Global Wellness Day, daha önce Oprah Winfrey, Mehmet Oz, dünyaca ünlü Hollywood oyuncuları, ünlü yazarlar, sporcular, müzisyenler, doktorlar ve iş adamları tarafından da desteklenmişti…