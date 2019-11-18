Milyonluk ‘Çikolata Park’ çürümeye başladı

Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve DOKA'nın işbiriliği ile yapımına 2015 yılında başlanan ve yaklaşık 16 milyon liralık Çikolata Park projesi ihaleyi alan firmanın iflas etmesi üzerine tamamlamadı. Ordu’nun Gülyalı Belediye Başkanı CHP'li Ulaş Tepe, atıl kalan projeyi 2 ay içinde tamamlayacağını belirterek kendilerine devrini istedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AKP’li Enver Yılmaz döneminde Gülyalı ilçesinde 60 dönem arazi üzerine Ordu Valiliği ve DOKA desteği ile 8.5 milyon lira bedelli Çikolata Park projesine başladı. İhaleyi alan firma çalışmalara başlarken, başkan Yılmaz, projeyi sembol projelerden birisi olarak tanıtmıştı. Ne var ki, ekonomik sıkıntılar yaşayan ihaleyi alan firmanın iflası üzerine proje bir türlü tamamlanamadı.

PROJE YARIM KALDI

2016 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen proje ekonomik şartların ağırlaşmasıyla yavaş ilerledi ve yüklenici firma iflas etti.

Anlaşma feshedilerek tekrar ihale edildi.

Yarım kalan projeyi tamamlamaya çalışırken, dönemin Belediye Başkanı Engin Tekintaş projenin 2019 yılı Mart ayında hizmete açılacağını açıklamıştı. Bu çerçevede Gülyalı Kaymakamlığı kadınlara çikolata yapma kursları verdi. Ancak yüzde 95 yapılan Çikolata Park inşaatı yine ekonomik nedenlerden dolayı durdu. 8.5 milyon liraya ihale edilen parkın maliyeti de 16 milyon lirayı buldu.

BİZE VERİN 2 AYDA BİTİRELİM

Ordu-Giresun Havalimanı'yla yan yana 60 dönüm arazi üzerinde yer alan ve Gülyalı merkezi deniz kenarında inşa edilen Çikolata Parkı'nda inceleme yapan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, projenin kendilerine verilmesini istedi.

Açılışı yılan hikâyesine dönen projeye ilçenin ihtiyacı olduğunu belirten Tepe, “Burası biraz daha beklerse Çikolata Park’tan Botanik Park'a dönecek. Uzun süredir bekletildiği için binalarda, sosyal donatı alanlarında kırılmalar, çökmeler olmuş. Alan çöplüğe dönmeye başlamış. Buraya harcanan para hepimizin parası. Karşılaştığımız manzara projenin sahipsiz kaldığını gösteriyor. Biz bu alana talibiz ve teklifimiz kabul görürse en geç iki ay içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunma taahhüdünü veriyoruz” dedi.

ÇİKOLATA PARK’TA NELER VAR?

Yaklaşık 60 dönüm üzerine yapılan ancak tamamlanmayan Çikolata Park’ta 2 adet nikâh salonu, restoran, tuvaletler, mescitler, satış birimleri, seyir terasları, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, 30×50 m ölçülerinde sentetik çim yüzeyli halı saha, 1 adet akrilik zemin kaplamalı basketbol ve voleybol sahası bulunuyor.