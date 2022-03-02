New York’ta ‘gürültülü seks’ krizi: Polise şikayet yağıyor

ABD'nin New York kentinde son dönemde 'gürültü seks' şikayetleri yükseliyor. Kentte 'acil olamayan yardım hattı' 311'i arayanların sayısının son dönemde artış gösterdiği belirtildi.

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ABD’nin New York kenti, bu kez cinsel şikayetlerle gündeme geldi. New Yorkluların son döende şehrin ‘acil olamayan yardım hattı’ 311’i arayarak birçok şikayeti dile getirdiği belirtildi.

ABD merkezli New York Post gazetesi, 311 çağrı sistemine Ocak ayından bu yana yüzlerce şikayet geldiğini duyurdu. Sırf geçtiğimiz ay 270’den fazla kişinin ‘sesli seks yapılıyor’ diye buraya şikayet ettiği belirtildi.

Çaresiz bir Bronx kadını, bu Ocak ayında sabah 6’da 311’e şikayette bulunarak, “Dinleyin ben bir Hıristiyan kadınım, bu kızın yüksek sesle seks yapmayı bırakmasına yardım edin” dediği de gazetenin araştırmasında incelediği kayıtlar arasında yer aldı.

‘BU YÜZDEN İŞSİZ KALDIM’

New York Post’un yayınladığı kayıtlar, komşularının “hiç uyumayan şehir” ifadesini kelimenin tam anlamıyla yaşadığını söyleyen huysuz New Yorklularla dolu olduğunu ortaya çıkardı.

Gazete Brooklyn’de yaşayan bir kişinin, 311’i aradığını ve bütün gece seks yapanların gürültüleri nedeniyle uykusuz kaldığını bütün gün uyuduğunu ve bu yüzden işsiz kaldığını söylediğini aktardı. Başka bir Brooklynli de merdivenlerde cinsel ilişkiye giren sekiz ila dokuz kişinin arasından geçmeden dairelerine girmenin imkansız olduğunu söyledi.

Şikayetlerin büyük çoğunluğu “asılsız”, “gereksiz” veya suç teşkil etmeyen olarak nitelendirildiği de aktarıldı.

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