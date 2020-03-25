No Attack ilacının üreticisi Cüneyt Alacacı kendini savundu!

Geçen hafta gündeme oturan, sahte olduğu iddia edilen No Attack ilacı ile soruşturma başlatıldı. Gerek firma sahibi gerek ürünün tanıtımı yapan ünlü isimler, konu hakkında kendilerince bir açıklama yaptı. Ünlüler kendilerini savunurken, firma sahibi Cüneyt Alacacı ise bir kanalın haber bülteninde, olaylardan haberi olmadığını, konuyu bu noktaya getiren kişilerden davacı olacağını, ünlülerin ise cahil olduğunu dile getirdi. Alacacı bugün ise sözlerinin çarpıtıldığını, konuşmalarının montajlandığını iddia etti...

Geçen hafta, Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Demet Şener, Ebru Akel, Perihan Savaş, Gizem Hatipoğlu, Seda Akgül gibi isimlerin, corona virüsüne karşı yüzde 89 koruduğu iddia edilen ve henüz piyasaya bile çıkmayan, ruhsatları ve izinleri dahi olmayan bir ürünün tanıtımı yaptığı haberimizden sonra, konu pek çok haber sitesinde de yer aldı ve olayların büyümesi sonucu Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı…



Beş gün sonra firma sahibi Cüneyt Alacacı, bir kanalın ana haber bületinde konu ile açıklamalar yaparak, reklamı yapan şirketten davacı olduklarını belirtmiş, ürünün henüz izninin alınmadığını, tanıtımı yapan ünlülerin de cahil olduğunu söyledi. Yetmedi, firma sahibi olmasına rağmen yaşanan olaylardan bi haber olduğunun altını çizdi.

Yaptığı açıklamada “Ortada izin yok, ortada üretime başlanmış bir ürün yok ama reklamlar dönüyor. Bir resmi sitesi de var. 40 liraya 90 liraya bu ürün satılıyor, üretilmemiş bir ürünün satışı nasıl olabiliyor” diyen Alacacı, No Attack isminin bile olmadığını söyledi. Öyle ki kutunun varolmadığını, bu ilaçları da ünlülere 3 bin TL karşılığında reklam amaçlı yollandığını iddia etti.

Alacacı bugün de ilacın tanıtımını yapan Seren Serengil ve Seda Akgül’ün programına telefon ile bağlandı ve şok eden cümleler kurdu. Serengil’in ‘Bizi cahillikle suçladınız’ sözleri üzerine ‘Hayır ben öyle bir şey söylemedim. 15 dakika boyunca konuştuk ve benim konuşmamı montajlamışlar’ dedi. Bu açıklamalar üzerine ilaç fabrikası sahibi Cüneyt Alacacı’ya ulaştık. Olayı en başından anlatmaya başlayan Alacacı şunları söyledi: “Pazarlama Müdürü Ersoy Koçer, ürün yaptırmak istediğini söylerek bize geldi. İçinde propolis olan bir ilaç ürettirmek istediğini söyleyince mühendislerimiz içeriği hazırladı ve Tarım Bakanlığı’na müracaat ettik. O sırada ilacın daha izni gelmeden biz üretime geçmeden demo bir ilaç kutusu yaptırmışlar. İçine de içeriği istedikleri içeriğe yakın bir başka ilaç koyup ünlülere yollamışlar. Haberi öğrenince bu işin ahlaki olmadığını ve derhal reklamları geri çekmeleri gerektiğini söyledim. Sonuçta ben üreticiyim. Müşteri ister ben üretime geçerim. Ama daha izin çıkmadığı için üretim yapmamıştık bile.”

MAĞDUR OLAN BİZİZ!

Konu hakkında Ersoy Koçer’i aradık… Kendisi konuşmak istemediğini, bu işlerle alakası olmadığını, tüm her şey ile Cüneyt Bey’in ilgilendiğini söyledi ve telefonu kapattı. Bu konuşmayı Alacacı’ya ilettiğimizde, “Bakın ben mağdur ve suçsuz olan kişiyim ve alnım ak. O yüzden sizin telefonunuzu açtım ve açıklama yapıyorum” dedi ve yaşananları anlattı: “İnternet ve Instagram hesabını kim yaptı bilmiyoruz. Ersoy Bey’in birkaç bayiisi varmış. Muhtemelen onlar yaptı. Zaten bu bayilere polis baskını düzenlendi. Hatta Tarım Bakanlığı da buralarda inceleme başlattı. Bu konuda mağdur olan biziz. Instagram hesabını ve internet sitesini açanlar yüzünden başımız ağrıyor. Medyatik insanlar değiliz, iş veren insanlarız.”



Alacacı’ya haber bülteninde yaptığı açıklamaları sorduğumuzda ise şaşırtan bir cevap aldık. Cüneyt Bey konuşmalarının montajlandığını ve yanlış anlaşıldığını söyledi: “Cahil kelimesini alıp ünlülere cahil demişim gibi yansıttılar. Ben orada ‘Cahil mi bu ünlüler. Mutlaka birilerine danışmıştır’ dedim ama haber bülteni ‘Ünlüler cahil’ diye verdi konuşmamı. Hemen haber merkezini arayıp haber müdürü ile konuştum. Bana haberi 2 dakikaya sığdırmaları gerektiğini, benlik bir durum olmadığını ve bunun tanıtım yapan ünlülerin sorunu olduğunu söyledi.”



Son olarak Cüneyt Alacacı’ya ortaya çıkan izin belgelerini sorduk. ‘Madem izin gelmedi, ortada dolaşan izin belgeleri nedir?’ diye sorduğumuz Alacacı “Onlar üretim ile ilgili değil, fabrikamız ile ilgili belgeler ilaçla ilgili belge yok. Ersoy Bey, kanunları hükümleri bilmeden, izin gelmeden pr çalışmalarına başladı” dedi…



Konu hala yargı aşamasında… Ünlüler ve üretici suçsuz olduklarını iddia ediyor. Pazarlama müdürü sessizliğini koruyor. Lakin, ortada piyasada iddia edildiği gibi bir ilaç yok. İnternetten sipariş verenler ise henüz ne içerdiği belli olmayan ilaçları kullanıyor.