Noel nedir, neden ve ne zaman kutlanır? İşte yılbaşı ile Noel arasındaki fark…

Noel nedir, neden ve ne zaman kutlanır? İşte yılbaşı ile Noel arasındaki fark…

Ülkemizde yılbaşı ve Noel zamanının yaklaşması ile belirli tartışmalar da ortaya çıkıyor. Yılbaşı yeni yılın gelişi olarak kutlanırken, Noel ise İsa Peygamber'in doğumgünü olarak kabul edilen 25 Aralık günü, ayrıca Doğuş Bayramı ya da Milat Yortusu gibi isimlerle de anılıyor. Peki Noel nedir, neden ve ne zaman kutlanır?

Yeni yıl yaklaştıkça heyecan artıyor. Her sene ülkemizde tartışma konusu olan Noel, yılbaşı kutlaması ile karıştırılıyor. İşte yılbaşı ve Noel hakkında merak edilenler…

YILBAŞI VE NOEL FARKI

Yılbaşı kutlamaları yeni gelen yılı karşılamak amacıyla yapılır. Ancak günümüzde yılbaşı kutlamaları ile Noel Bayramı karıştırılmakta. Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa'nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır. Noel arifesi 24 Aralık'tır ve 25 Aralık'ta başlayan bayram hafta boyunca devam eder.

İngilizcede Noel anlamına gelen Christmas'ta kullanılmaktadır. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Ancak genel olarak miladi takvime göre 25 Aralık Noel olarak kutlanır. Noel dini bir bayram özelliği taşımasına rağmen ‘yılbaşı' böyle bir özellik taşımamakta.

Yılbaşı Türkiye dahil çoğu ülkenin kabul ettiği miladi takvimin son gününden ilk gününe geçiş gecesidir. 1 Ocak bu takvime göre yılın ilk günüdür. Hicri Takvime göre ise yılbaşı Muharrem ayının 1′inde gerçekleşir. Hicri Takvim bir Ay takvimi olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir.



NOEL NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Noel bu yıl Çarşamba günü kutlanacak. Kiliselerde ise ayinler bir gece önce, yani 24 Aralık Salı akşamı yapılacak.

Noel günü, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatil.

Ayrıca nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olmasa da Hindistan ve Malezya gibi bazı başka ülkeler de 25 Aralık’ı resmi tatil olarak kabul ediyor.

Noel öncesinde evlere ve kamuya açık yerlere kurulan çam ağaçları süsleniyor ve sokaklar ışıklandırılıyor.

Noel’de çam ağacı süsleme adetinin 16’ncı yüzyılda Almanya’da çıktığı ve Avrupa geneline buradan yayıldığı düşünülüyor.

25 Aralık’ı birçok kişi ailesiyle birlikte geçiriyor. Öğlen aile yemeği yeniliyor ve geleneksel bir Noel yemeği menüsünde genellikle hindi ve sebze oluyor.

Dükkanlar ve mağazaların önemli bir bölümü kapalı oluyor. Örneğin İngiltere’de 25 Aralık’ta tren, metro, otobüs gibi hiçbir toplu taşıma aracı çalışmıyor.



NOEL NEDEN FARKLI TARİHLERDE KUTLANIYOR?

İsa Peygamber’in genel olarak Batı Şeria sınırları içinde bulunan Beytüllahim’de M.Ö. 4’üncü yüzyılda dünyaya geldiğine inanılıyor.

Noel kutlamalarının ne zaman, nasıl başladığı tam bilinmemekle birlikte, ilk yazılı kayıt M.S. 4’üncü yüzyıl tarihini taşıyor.

Roma İmparatorluğu döneminde M.S. 4’üncü yüzyılda Hristiyanların serbest bırakılmasıyla birlikte kutlamaların da yaygınlaştığı düşünülüyor.

Roma İmparatorluğu’nda 25 Aralık’ta kutlanan Yenilmez Güneşin Doğum Bayramı nedeniyle Noel’in de bu tarihte kutlanmaya başladığını öne sürenler de var.

Ermeni Ortodoks Kilisesi ise 25 Aralık’ın Romalılardan gelen bir adet olduğunu ve ilk dönem Hristiyanlara ait tarihi kayıtlarda İsa Peygamber’in doğum tarihinin 6 Ocak olarak gösterildiğini söylüyor.

Bu nedenle Ermeni Ortodoks Kilisesi, Noel’i 6 Ocak günü kutluyor.