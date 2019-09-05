Normal doğum faydaları nelerdir?

Bir anne adayının vajinal yoldan ve kendiliğinden oluşan ağrılarıyla bebeğini doğurmasına normal doğum denmektedir. Pek çok anne daha faydalı olduğu için normal doğum yapmak ister. Peki, normal doğumun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

En geniş tanımıyla normal doğum, genellikle 37-42. haftalar arasında kendiliğinden başlayan bir doğum eylemini içerir ve herhangi bir teknik alet, epidurallar ve ameliyat korkusu olmaz. Doğum sürecine müdahale etmek için geçerli bir tıbbi neden olmadığı sürece, düşük riskli hamileliği olan tüm kadınların normal doğum yapmaları teşvik edilir. Peki, normal doğumun faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilisiniz…

Normal doğum, günümüzde pek çok anne adayına korkutucu gelse de aslında tercih edilmesi gereken ilk ve en sağlıklı doğum yöntemidir ve doğum yapan annenin doğum sonrasında hızla toparlanmasını sağlar. Şimdi sizlere normal doğumun faydalarından bazılarını anlatacağız… İşte normal doğum faydaları…

NORMAL DOĞUM FAYDALARI

1. Bebeğiniz faydalı bakterileri alacak

Bebeğiniz doğum kanalınızdan geçerken, bağırsak sağlığına katkıda bulunan bakterileri alır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bebeğin mikrobiyomu anne karnında oluşmaya başlasa da, vajinal doğum sürecin önemli bir parçasıdır. Bazı araştırmalar, bu önemli bakterileri alamayan bebeklerin, daha sonraki yaşamda gıda alerjileri, astım, saman nezlesi ve obezite gibi sağlık sorunlarına daha yatkın olduğunu bulmuştur.

2. Bebeğinizin ciğerlerindeki sıvı temizlenir

Bebeğiniz rahim içindeyken, ciğerleri sıvıyla doludur. Doğum sırasında meydana gelen hormonal değişiklikler sıvıyı temizlemeye başlar ve bebeğiniz doğum kanalınızdan geçerken çoğu sıkılır. Kalan sıvı doğumdan sonra öksürür veya bebeğinizin vücudu tarafından emilir. Akciğerlerde sıvı kaldığında veya çok yavaş bir şekilde temizlendiğinde – yenidoğanın geçici taşiknesi (TTN) olarak bilinen bir durum – solunum problemleri ortaya çıkabilir ve oksijen gerekebilir. Sezaryen ile doğan bebekler TTN için daha yüksek risk altındadır.

3. Hastanede kalış süreniz kısalır ve iyileşme süreniz daha hızlı olur

Normal bir doğumda 24 ila 48 saat sonra hastaneden çıkabilirken sezaryen bir doğumda bu süre iki ila dört günü bulabilmektedir. Normal bir doğumdan sonra günlük işlerinizi birkaç gün içinde yerine getirir duruma gelirsiniz ancak sezaryen doğum büyük bir abdominal cerrahi olduğundan, iyileşme daha uzun ve daha zordur. İlk altı hafta boyunca mümkün olduğunca dinlenmeli ve herhangi bir ağır kaldırma veya araba kullanmaktan kaçınmalısınız. Skarınızın tamamen iyileşmesi altı ila 10 hafta sürebilir.

4. Büyük cerrahi risklerinden kaçınacaksınız

Tüm büyük ameliyatlar anestezi, enfeksiyon, kanama ve kan pıhtılarına karşı kötü reaksiyon da dahil olmak üzere risk taşır. Sezaryen doğum; rahim iltihabı, bağırsak veya mesaneye cerrahi bir zarar ve amniyotik sıvı embolizmi (amniyotik sıvı annenin kanına girdiğinde ve ciddi bir reaksiyona neden olabilir) gibi ek riskler de taşır.

5. Erken emzirmeye daha yatkın olacaksınız

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) mevcut araştırma ve incemelerine göre, erken emzirme (doğumdan sonraki ilk saat içinde), bir bebeğin sadece emzirme süresi ile birlikte bir ila dört ay arasında emzirme olasılığını artırır. Kolostrumun (“ilk süt”) ve genel olarak emzirmenin faydaları nedeniyle, DSÖ, emzirmenin doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede başlatılmasını önerir. 2012 yılında yapılan 53 uluslararası çalışma; erken emzirme oranlarının sezaryen doğumda vajinal doğumdan daha düşük olduğunu ortaya koydu.

6. Gelecekteki gebeliklerde hayati tehlike oluşturan komplikasyonların olma olasılığı daha düşük olacaktır

Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar, sezaryen ile doğum yapan kadınlarda; düşük, ölü doğum, plasenta previa, plasenta akreta, plasenta dekolmanı ve uterus rüptürü (uterusun duvarında bir yırtılma) gibi sorunlar dahil sonraki gebeliklerde ciddi komplikasyon riskinin arttığını göstermiştir.

7. Çocuğun astım ve obezite riski azalır

Yine yapılan çalışmalar, sezaryen doğumun, çocukluk çağı astım riskini yüzde 21 ve çocuklukta şişmanlığı, normal doğumla karşılaştırıldığında yüzde 59 arttırdığını buldu.