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Oscar ödüllü oyuncu Jeff Bridges lenf kanserine yakalandı
Oscar ödüllü oyuncu Jeff Bridges lenf kanserine yakalandı
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jeff Bridges lenf kanserine yakalandığını açıkladı. Bridges durumunu açıkladıktan sonra 'oy kullanma' çağrısı yaptı.
Sozcu.com.tr
Yaşam 20 Ekim 2020 - 08:41

Big Lebowski filmiyle hafızalara kazınan ABD’li oyuncu Jeff Bridges, hayranlarını üzen bir haberle gündemde. 70 yaşındaki Bridges, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bir gelişmeyi duyurdu.

Lenf kanserine yakalandığını açıklayan Bridges, bunu Big Lebowski filmindeki karakterine gönderme yaparak anlattı. Bridges, “Dude’un söyleyeceği gibi… Yeni bir b.k ortaya çıktı. Bana lenfoma teşhisi koyuldu. Hastalık ciddi olmasına rağmen mükemmel doktorlara sahip olduğum için şanslı hissediyorum. Tedaviye başlıyorum ve size süreçle ilgili bilgi vermeye devam edeceğim” dedi.

Jeff Bridges.

Kısa süre sonra ikinci bir mesaj paylaşan ünlü aktör, ABD’deki seçimlerle ilgili bir çağrı yaptı. Bridges, “Ailem ve arkadaşlarımdan gördüğüm sevgi ve destek için minnettarım. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler. Hazır benimleyken, oy vermeyi lütfen unutmayın. Çünkü bu işte birlikteyiz. Sevgiler Jeff” ifadelerini kullandı.

Jeff Bridges, Oscar kazandığı törende.

Starman, True Grit ve The Last Picture Show gibi filmlerle Oscar’a 7 kez aday gösterilen Bridges, 2010 yılında Crazy Heart filmiyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde ödülün sahibi olmuştu.

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Son güncelleme: 08:45 - 20.10.2020