Oyun geliştirenlere 50 bin dolar destek

Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Bilgisayar Uygulaması Komisyon Desteği kapsamında, bilgisayar oyunu veya mobil uygulama geliştirmek isteyenlere, yazılım ve yetkin personel ihtiyacı için destek veriliyor.

Yazılım masrafının yıllık yüzde 50'si 50 bin dolara kadar, istihdam edilecek 2 personelin brüt ücretleri de personel başına 25 bin dolara kadar karşılanıyor.

TÜRKÇE ŞART DEĞİL

Destekle ilgili bilgi veren IFASTURK Eğitim Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Uluslararası tüketiciye yönelik olarak yabancı dilde hazırlanan oyun veya uygulamalar da bu desteğin kapsamında yer alıyor” diye konuştu.

Yükleme %45 arttı

Mobil pazarlama analiz platformu AppsFlyer tarafından yayımlanan rapora göre, coronavirüs döneminde oyun uygulamalarında geçirilen süre bir önceki yıla göre yüzde 25 arttı. Raporda, küresel olarak mobil oyun yüklemelerinin ise geçen yıla göre yüzde 45 yükselmesi dikkat çekti.