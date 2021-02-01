Oyuncak kardeşliği 200 bin çocuğa ulaştı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Ümit Kavak, sosyal medyadan başlattığı ‘Oyuncak Kardeşliği' projesi ile on binlerce çocuğun yüzünü güldürdü. Üç yıl önce Urfa'da başlayan Oyuncak Kardeşliği projesi çığ gibi büyüdü, 200 bin çocuğa ulaşıldı. Oyuncakla ilk kez tanışan da vardı, hayalini kurduğu bisiklete kavuşan da…

Oyuncak Kardeşliği Projesi'nin kahramanı üniversite yıllarından beri fotoğrafçılıkla uğraşan Ümit Kavak (35)… Üniversiteden mezun olduktan sonra memleketine, Ceylanpınar'a dönen Kavak, hobi olarak köylerde fotoğraf çekmeye başladı. Kavak, çocuklarla olan karelerini sosyal medyada paylaştığında bir arkadaşı “O çocuklara oyuncak göndersek iletir misin?” diye sordu… İşte Oyuncak Kardeşliği'nin ilk adımı bu soruyla atıldı. İlk oyuncak kolisi İstanbul'dan 2018 yılının başında Ceylanpınar'a geldi ve Ümit Kavak tüm çocuklara ulaşmayı hayal etti… Gelen oyuncakları köylerde ev ev gezerek dağıtan Ümit Kavak, çocukların sevincini paylaştıkça destek de büyüdü. Türkiye'nin dört bir yanından, oyuncak kolileri gelmeye başladı.

VETERİNER ZANNETTİLER

İlk başlarda gittiği köylerde çocukların kendisini veteriner zannettiğini anlatan Ümit Kavak “Çünkü yaşadıkları köye gelen tek yabancı, hayvanlarına bakmaya gelen, aşı yapan veterinerdi. Zamanla yaklaştılar” dedi. Urfa'da başlayan umut dolu Oyuncak Kardeşliği İstanbul, Mersin, Artvin, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Van'a kadar ulaştı. En son İzmir depreminin ardından çocuklar için etkinlik atölyeleri kurduklarını anlatan Ümit Kavak destekçiler sayesinde 3 yılda 200 bine yakın çocuğa oyuncak kırtasiye ve giysi yardımı ulaştırıldığını açıkladı.

BOMBA ATMIYOR DEĞİL Mİ?

Köylerde zengin yoksul fark etmeksizin tüm çocukların oyuncağa özlemi olduğunu anlatan Ümit Kavak “Bu üç yılda oyuncakla hiç tanışmamış çocuklar da gördük. Bisiklet, araba isteyen çocuklar da… En etkilendiğim anlardan birini Ceylanpınar sınırında yaşadım. Suriyeli göçmen bir ailenin çocuğu oyuncak uçağı gördüğünde ‘Abi bu bomba atmayan uçaktan değil mi?' diye sormuştu… Bu hafızama kazınan bir andı” dedi.

SEVGİ BÜTÜN KAPILARI AÇAR

Mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar için oyuncak dağıtımına memleketi Mardin'den devam eden Ümit Kavak, amacının ilham olup farkındalık yaratmak olduğunu söylüyor. “Herkes etrafındaki çocuklara ulaşabilir. Onları mutlu edebilir” diyen Kavak yaşadığı mutluluğu şöyle ifade etti: “Bu projeye başladığımda hayalim binlerce çocuğu oyuncakla buluşturmaktı. O çocukların abisi oldum. Bir çocuğu mutlu etmek çok kolay. Mutluluk bir çocuğun yüzündeki gülümsemedir. Bunu öğrendim. Projenin çıkışı oyuncak olsa da elimizden geldiği kadar o çocuklara sevgiyi hissettirmek istiyoruz. Çünkü sevgiyi tatmış bir çocuk kötü olamaz. Sevgiyle büyümüş bir çocuk asla topluma zarar veremez. Sevgi bütün kapıları açar, o çocukların çoğunun sevgiye, ilgiye ihtiyacı var.”

Çocukların yüzündeki sevinci anlatmak zor

Ulaştığı on binlerce çocuğun ‘Ümit abi'si Ümit Kavak, bireysel fedakarlıklarla başlayan zincirin, başladığı gibi devam ettiğini belirtiyor. Birçok çocuk için sıradan olan oyuncak ve kırtasiye malzemelerinin, birçok çocuk için de mutluluk kaynağı olabildiğine dikkat çeken Kavak, şunları söyledi:

“Dağıtıma gittiğimizde çocukların haline şahit olmak öyle kolayca anlatılacak gibi değil. O sevinçleri, mutlulukları kelimelerle tarif etmek çok zor. Yorgunluğumuz yerini sevince bırakıyor. Ben de çocukken oyuncağa açtım. Ne hissettiklerini biliyorum. O sebeple zaman zaman sıkıntı yaşasam da gönüllük esasına dayalı bu çalışmaları devam ettirmek istiyorum.”

Boyner, 2 bin çocuğu oyuncakla buluşturdu

Oyuncak Kardeşliği gönüllük esasına dayanan bir proje… Küçük-büyük her türlü katkı, kilometrelerce uzaktaki bir çocuğun yüzünü güldürmeye yetiyor, sevgi köprüleri kuruluyor. Projenin en büyük destekçilerinden biri de iş insanı Cem Boyner oldu.

Ümit Kavak'ı Oyuncak Kardeşliği isimli sosyal medya hesabından takip eden iş insanı Cem Boyner ve çalışanları bugüne kadar 2 bine yakın çocuğun oyuncakla buluşmasına vesile oldu. Boyner sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla herkesi kampanyaya davet etmişti. Boyner, “Bu genç adamı @fetteho (köyün delisi) uzun zamandır takip ediyorum, harika işler yapıyor. Daha fazlasını yapabilsin diye bir oyuncak da siz gönderin” demişti.