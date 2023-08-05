Poşetleme sistemi ile kuraklığı yendi: 10 ton karpuz üretti

Tekirdağ'ın karpuz üretim merkezlerinden Marmaraerelisi ilçesinde Türkmenli Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle yaklaşık 3 bin dönüm olan karpuz ekimi bu yıl 500 dönüme düştü. Üreticilerden Volkan Kurt, tarlasına kurduğu poşetleme sistemi ile kuraklığı yenerek, 10 ton karpuz elde etti.

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Marmaraereğlisi’nde, karpuz üreticilerinin sulama ihtiyacının karşılandığı Türkmenli Barajı’ndaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle, üretim büyük ölçüde düştü.

14 bin 800 metreküp su hacmine sahip barajdaki doluluk oranı iklim değişikliği, kuraklık ve bilinçsiz kullanım nedeniyle su seviyesi düştü.

2000 yılından bu yana yüzde 75’i sulama, yüzde 25’i içme olarak kullanılan barajdaki suyun düşmesi nedeniyle, üreticilerin kanallarına kademeli olarak su verildi. Geçen yıl yaklaşık 3 bin dönümde yapılan karpuz üretimi, bu sene susuzluk nedeniyle 500 dönüme düştü.

Karpuz üreticilerinden Volkan Kurt, yaşanan kuraklık nedeniyle üretimde poşetleme sistemine geçip, 80 dönüme ekim yaptı. Sistemde karpuzun üretileceği alana poşetle kaplayan Kurt, naylonu deldikten sonra fidelerini dikti. Naylonla kapladığı alana da hortum çeken Kurt, ürünlerini belirle aralıklarla sulamaya başladı. Sistem sayesinde verilen su aşırı sıcaklarda buharlaşmadı ve toprak da kurumayarak, ürünü besledi. Geçen yıl normal dikim yapan Kurt, 80 dönümde 7 ton ürün toplarken, bu yılki poşetleme sistemi ile 10 ton karpuz elde etti.

‘AZ SU İLE ÇOK ÜRÜN YETİŞTİRMEMİZ LAZIM’

Volkan Kurt, kuraklığa karşı aldığı tedbirle iyi bir verim elde ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bölgemiz karpuz bölgesi ama şöyle bir durum var, yüzde 20’lik bir ekiliş oldu. Bir kuraklık var ve bu kuraklığı görmemek mümkün değil. Bizde ona göre tedbirimizi aldık. Poşetli sistem yaptık, kısıtlı suyla çok güzel verim aldık. Çok memnunuz ileriki yıllarda da bu sistemi kullanacağız. Poşetleme sistemi çok iyi, buharlaşma ile suyu kaçırmıyoruz.

Güneş almıyor, dışarıya çıkmıyor, buharlaşarak meyveye geri dönüyor poşetin altında. Açık ekenlerde var onlar maalesef randımanlı değil. Bizim poşetli olması nedeniyle çok erken zamanda yetişti. Güzel bir verim aldık, çok memnunuz.

Erken verimin sebebi poşetlemede kök sıcak olduğu için bitki bebekken de sıcak duruyor. Havalar o sıralarda soğuk olduğu için devamlı yürüyor ve gelişiyor.

Buharlaşma olduğu içinde meyveler erken oluşuyor. Bu sistemi herkese tavsiye ederim. Önümüz zaten kurak kuraklık devam edecek. Bilinçli olmak için bu sistemi yapmamız gerekiyor. Az su ile çok ürün yetiştirmek lazım” diye konuştu. (DHA)