Resim de yaparım otobüs de kullanırım

DİREKSİYONDAN TUVALE: 35 YAŞINDAKİ GENÇ BİR ANNENİN BAŞARI ÖYKÜSÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yapan iki çocuk annesi Burcu Güvercin, bir yeteneğini daha gözler önüne serdi ve açtığı resim sergisi ile sanatseverlerin karşısına çıktı. Hergün yüzlerce yolcuyu belediye otobüsü ile semtler arasında taşıyan Güvercin, Ankara Metrosu Sanat Galerisi'nde 50 yağlı boya tablosundan oluşan bir sergi açtı. Güvercin “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim” dedi.

Küçük yaşlardan beri resim merakı olan Güvercin, son 5 yılda yaptıklarından oluşan “Direksiyondan Tuvale” isimli sergi ile sanatseverlerin karşısına çıktı. 1986 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde doğan Güvercin, ilköğretimini köy okulunda tamamladıktan sonra maddi imkânsızlıklar nedeniyle öğrenimini yarıda bıraktı ve erken yaşta evlendi. Daha sonraki yıllarda, zor şartlarda da olsa eğitimine devam ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu resim kurslarında kişisel gelişimine katkıda bulundu.

TEMİZLİĞE DE GİTTİ

Resim kursu masraflarını karşılamak için gündelik işçi olarak temizlik işlerinde çalıştı. Bu sırada bir eğitim kurumundan güvenlik sertifikası da alıp iki yıl süreyle güvenlik personeli olarak görev yaptı. Bir ek işi de yerel radyo kanalında sunuculuk oldu. 2019 yılında EGO Genel Müdürlüğü'nün kadın şoför alımına müracaat eden Güvercin, başta ileri sürüş teknikleri olmak üzere üç aylık yoğun bir eğitim sürecinde, üstün başarı göstererek 2020 yılında EGO Genel Müdürlüğü'nde otobüs şoförü olarak işe başladı. Güvercin, Ankara'nın en yoğun hatlarında otobüs şoförü olarak başkentlilere hizmet veriyor.

YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

SÖZCÜ HaftaSonu'na konuşan Güvercin şunları anlattı: Resim konusunda ilerlemek istiyorum. Bu sergi en büyük hayalimdi. Belediye otobüsü kullanırken de mutluyum. Otobüse binen bazı yolcular şaşırıyor. Birçoğu kutluyor. Onları güvenli bir şekilde iş yerleri ve evlerine götürüyor olmak, biz kadın şoförlere gurur veriyor. Kadınların her alanda başarılı olabileceklerini gösterdiğim için çok sayıda kutlama alıyorum. Kadınlarımızın istedikleri her şeyi yapabileceklerine inanıyorum. Yeter ki inansınlar, vazgeçmesinler. Mücadele etmek umut etmektir. Mutlaka denesinler. Başkanımız Mansur Yavaş olmak üzere bu büyük ailenin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum.

AYDINLIK YÜZÜMÜZ

Güvercin'e destek veren EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş da serginin açılışına katıldı. EGO'da görev yapan kadın şoförleri “Aydınlık yüzlerimiz'” diye niteleyen Genel Müdür Alkaş “Bir taraftan otobüs sürücüsü olarak görev yapmak bir taraftan da çocuk yetiştirmek kolay bir iş değil. Sekiz saat direksiyon başında olmak gerçekten de stresli bir iştir. Bu stresi yönetmek, öfkeyi de kontrol altında tutmak gerekir'' dedi.

Ankara'nın her yerinde kadın eli var

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarla diğer belediyelere örnek oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı ile harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında istihdam edilmek üzere 10 kadın şoför alımı yaptı. Sınavla işe giren ve eğitimlerini tamamlayan kadın şoförler her gün Ankara trafiğinde direksiyon sallıyor. Ankaralılar kadın otobüs şoförlerini trafikte görmekten memnun.