Rezalet! Dalyan İztuzu yolu çöplüğe döndü

Dünyanın en iyi 10 plajından birisi olan İztuzu’na plajına ulaşmak için çöp ve inşaat atıklarının arasında geçiliyor. Bölgedeki koruma altındaki sazların da yer kazanmak amacıyla kesildiği iddia edildi.

Muğla'nın Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesinde Caretta Carettaların yaşadığı dünyanın en iyi 10 plajından birisi olan İztuzu sahili ile Dalyan arasındaki yol inşaat atıkları ve çöplerden geçilmiyor. Özellikle dere yataklarının inşaat atıklarıyla doldurulması olası bir yağmurda çevrenin sel baskınına uğramasından korkuluyor. Yer kazanmak amacıyla koruma altındaki sazlıkların da kesildiği iddia ediliyor.

Özellikle yaz aylarında binlerce ziyaretçinin akınına uğrayan İztuzu'nu Gökbel mahallesi üzerinden Dalyan'a kadar uzanan 13 kilometrelik yolun kenarları kış aylarında inşaat atıklarıyla doluyor. Dere yatakları ile sel sularını taşıyan kanallar üzerine dökülen atıklar bölgede sel riskini de beraberinde taşıyor. Bazı bölgelerdeki piknik alanları ise özellikle hafta sonlarında çöp atıklarından geçilmiyor.

KORUMA ALTINDAKİ SAZLAR PERİŞAN

Özellikle yer kazanmak için İztuzu yolundaki koruma altında olan sazlıkların kasten kesildiği de savunuluyor. Eskiden 3-4 metre yükseklikte ve yeşil olan koruma altındaki sazlıkların devamlı kuruduğuna dikkat çeken çevreciler bu bölgenin yeniden gözden geçirilerek yeni önlemler alınması gerektiğini savundu. Eskiden sazların içinde yaşayan değişik türdeki kuşların açıkta kalmaya başladığı bu nedenle de bölgeden başka yerlerde konaklamaya başladığı da belirtildi.