Şantaj davasında Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar’a beraat

Sunucu Neşe Sapmaz ve Beşiktaş Belediyesi’nin eski başkanlarından Murat Hazinedar’ın, iş insanı Ümit Arıkan’a şantaj yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme beraatlerine karar verdi.

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İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Neşe Sapmaz ile Murat Hazinedar’ın avukatları katıldı.

Şikayetçi Ümit Arıkan'ı da avukatı temsil etti. Duruşma savcısı mütalaasında, şantaj suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek sanıkların beraatini istedi.

ETİLER'DE BİR DAİRE

Şantaj suçunun işlendiğinin sabit olduğunu belirten Ümit Arıkan’ın avukatı Hüseyin Güner, Neşe Sapmaz’ın Murat Hazinedar aracılığıyla Ümit Arıkan’dan para talep ettiğini söyledi. Avukat Hüseyin Güner, “Hazinedar’ın Ümit Arıkan’a ‘Bir özürle kapanmaz bu iş, bir daire istiyorum. Etiler’de bir daire olsun' dediği sabittir. Israrla talebini devam ettirmiştir. Böyle bir suçlamayla rezil edeceğini belirterek para istemeye devam etmiştir. Cezalandırılsınlar” dedi. Neşe Sapmaz'ın avukatı Emek Emre ise müvekkilinin beraatini istedi.

BERAAT KARARI

Mahkeme atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığından Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın beraatlerine karar verdi.

“DİLERİM BU ÇİLE SON OLUR”

Duruşma sonrasında açıklama yapan Neşe Sapmaz, “Cinsel taciz mağduru bir kadın olarak başladığım bu yolda, maalesef şantajdan yargılanma noktasına geldim. 6 yıl süren çok uzun, adliye koridorlarında geçen günler inanılmaz kötü şeyler yaşadım. Adaletin yerini bulması benim suçsuzluğumun kanıtlanması açısından da çok mutluyum. Bu ülkede erkek şiddetine maruz kalan maalesef çok kadın var. Dilerim benim çektiğim bu çile son olur. Beraat ettik. Şuan çok mutluyum. Az önce avukatımdan haberi aldığımda ağladım” diye konuştu.

KARŞILIKLI SUÇLAMALARIN PERDE ARKASI

Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını aldıktan sonra kendisine taciz mesajları attığını iddia ettiği iş insanı Ümit Arıkan hakkında dava açmıştı.

Sapmaz'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine Arıkan beraat etti. Ancak daha sonra Ümit Arıkan, Neşe Sapmaz'ın kendisine Beşiktaş Belediyesi'nin eski başkanlarından Murat Hazinedar aracılığıyla şantaj yaptığını ve 1 milyon lira istediği iddia ederek savcılığa başvurmuştu. Şikayet üzerine Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar hakkında dava açılmıştı.