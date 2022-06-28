Seyhan Nehri’nde yosun istilası
Adana'nın ortasından geçen Seyhan Nehri, suyu kesilince yosun akınına uğradı. Yeşile bürünen nehri görenler, kötü koku ve yosunlar üzerindeki çöp birikintilerinden dolayı rahatsızlık duyduklarını söyledi.
Adana’nın simgelerinden Seyhan Nehri’nde su akıntısı baraj kapaklarındaki çalışmalar nedeniyle durduruldu. Akıntının durmasıyla nehirde yosun birikintileri oluştu. Yosunlar nedeniyle nehir tamamen yeşile büründü.
TEMİZLİK ÇAĞRISINDA BULUNDULAR
Seyhan Nehri’ni görenler ise yetkililere temizlik çağrısında bulundu. Bölgeye gezintiye giden vatandaşlar yosun nedeniyle kirli bir görüntü ve kötü koku oluştuğunu belirtti.
“ELLERİNE NE GEÇERSE ATIYORLAR”
Hasan Özgül (18) isimli vatandaş kirliliğin insanlardan kaynakladığını belirterek, “Ellerine ne geçerse kaldırıp atıyorlar. Manzara niyetine geldim, geldiğime pişman oldum” ifadesini kullandı. (İHA)