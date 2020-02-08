Tarihi okul ranta kurban gidebilir

Konya'nın Ereğli ilçesinde 1942 yılında 200 dönüm SİT alanı üzerinde kurulan İvriz Köy Enstitüsü uzun yıllardır yatılı İvriz Sosyal Bilimler Lisesi olarak hizmet veriyordu. Okulun pansiyonu göçme tehlikesine karşı boşaltılıp, 200'e yakın öğrenci de çevredeki yurtlara nakledildi. Okullarının kapatılacağını ileri süren İvriz Köy Enstitü mezunları, “Pansiyonu yıkacaklar, ardından da duvarlarında tek çizik olmayan okulumuzu yıkacaklar. Buranın ranta kurban edilmesini istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi. Ereğli'nin bağımsız Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu da okulun kapatılmaması için Ereğlileri göreve davet etti.

Konya’nın Ereğli ilçesinde 1942 yılında Köy Enstitüsü olarak eğitime açılan, 1952 yılında da son mezunlarını veren ve günümüzde yatılı İvriz Sosyal Bilimler Lisesi olarak eğitimini sürdüren okulun pansiyonu, göçme tehlikesi gerekçesiyle kapatıldı. Pansiyonda kalan 186 öğrenci ise ilçedeki diğer yurtlara yerleştirildi.

Pansiyonun yıkılmasının perde arkasında okullarının kapatılması olduğunu ileri süren İvriz Köy Enstitüsü mezunları düzenledikleri basın toplantısında duruma tepki gösterdiler.

“BİNALARDA TEK ÇİZİK DAHİ YOK”

İvriz mezunları adına konuşan Mehmet Elibol, 200 dönüm arazi üzerine 80 yıl önce yapılan okula ait binalarda tek çizik dahi bulunmadığını iddia ederek, okullarının kapatılmasına depremin bahane edildiğini aktaran Elibol, “Okula ait binaların sağlıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılarak, okulumuzun kapatılması isteniyor. Deprem bahane edilerek, binanın yıkılacağı gerekçe gösterilmiş ve öğrencilerden eşyalarını taşımaları istenmiş. Düşünüyoruz ki yemekhane ve yatakhane yıkılarak buraya gelecek yıl öğrenci alınmayacak ve okul kapatılma yoluna gidilecek” dedi.

“OKULUMUZUN YAŞATILMASINI İSTİYORUZ”

“Biz Cumhuriyetimizin ve İvriz’in sembolü olan okulumuzun yaşatılmasını istiyoruz” diyen Elibol konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Biz düşünüyoruz ki bu yatakhane ve yemekhane binası yıkılarak buraya gelecek yıl öğrenci alınmayacak ve okul kapatılma yoluna gidecek. Hem İvriz adı tarihe karışacak hem de buradaki araziler satılacak. Burasının ranta kurban edilmemesi gerekir. Biz buraya İvriz Üniversitesi adında bir Ziraat Fakültesi açılmasının bölgeye yarar getireceğini düşünüyoruz.

“HERKESİ SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUM”

Kendisi de İvriz Öğretmen Okulu mezunu olan Ereğli’nin bağımsız belediye başkanı Hüseyin Oprukçu da okulun kapatılmaması için bütün Ereğlileri göreve davet etti. Oprukcu, “İvriz Sosyal Bilimler Lisesinde eğitim gören öğrenciler bir rehabilite çalışması için tahliye ediliyor. Okulumuzun yaşatılması adına herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum” diye konuştu.