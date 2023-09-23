Timsah dehşeti: Ağzında cesetle sokağa indi

Florida'da ağzında bir insan cesediyle sokakta dolaşan timsahı görenler gözlerine inanamadı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Florida eyaletinde ağzında insan cesediyle sokakta dolaşan timsahı görenler büyük korku yaşadı.

4 metrelik timsah, Florida’nın Largo bölgesinde evlerin bulunduğu sokakta ağzında cansız bir insan bedeniyle görüldü. Görgü tanığı JaMarcus Bullard, “Ağzında bir ceset taşıyordu ve hemen kaydetmeye başladım” dedi.

İşe giderken timsahı gören Bullard’ın ihbarı polisi harekete geçirdi. Largo itfaiyesi de olay yerine giderek timsahı aramaya başladı.

Acil durum ekipleri timsahı kanalda yakalayarak birkaç el ateş açıp vurdu. Bölgede çok sayıda kişi sokağa çıkarak timsahın yakalanışını takip etti.

Ölen timsahla birlikte ağzındaki cansız erkek bedeni de kanaldan çıkarıldı. Yetkililer şimdi kurbanın timsah tarafından öldürülüp öldürülmediğini anlamaya çalışıyor.

Bölgedeki büyük gölde çok sayıda timsahın yaşadığı biliniyor ancak timsahlar genelde yerleşim yerlerine yaklaşmıyor. Dünkü olayda öldürülen timsahın ise bölgedeki en büyük timsahlardan biri olduğu tahmin ediliyor.

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