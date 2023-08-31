Trafik kazası sonrası 5 milyon arıyı yakalama mücadelesi

Kanada'da 5 milyon arıyı taşıyan kamyon kaza yaptı, arıcılar desteğe koştu.

Sozcu.com.tr

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Kanada’da 5 milyon arının bulunduğu kasaları taşıyan bir kamyon kaza yaptı.

Kasalar, yol kenarına saçılınca arılar serbest kaldı. Polis, bölgedeki arıcıların destek için geldiğini ve durumun kontrol altına alındığını duyurdu.

Olay, Kanada’nın Toronto kentindeki Halton bölgesinde meydana geldi. Polisten yapılan açıklamada, “Polis ekipleri kamyondan karayoluna düşen, 5 milyon arının bulunduğu kasalarla ilgileniyor. Yoldan geçen araçların camlarını kapatmaları tavsiye edilmektedir” denildi.

Açıklamada, “Arıcılardan gelen yoğun destek sayesinde arıların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde toplandı ve kasalar taşındı. Ancak arıların doğal olarak geri dönmeleri için bazı kasaları bırakacağız. Yayaların bölgeden uzak durmasını ve bölge sakinlerinin arılar için bırakılan kasalara yaklaşmamasını veya dokunmamasını rica ediyoruz. Arılar döndükten sonra kasalar toplanacaktır” ifadeleri kullanıldı. (DHA)