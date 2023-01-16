Türk kızı Ekin-Su’nun performansı ülkeyi karıştırdı

İngiltere'de son dönemde ünlenen sosyal medya fenomeni Ekin-Su Cülcüloğlu dün ülkeyi birbirine kattı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de yayınlanan Love Island isimli yarışma programına katıldıktan sonra bahtı açılan sosyal medya fenomeni Ekin-Su Cülcüloğlu dün ülkeyi adeta ikiye böldü…

Bir dönem Türkiye’de de yayınlanan “Buzda dans” konseptli yarışmaya katılan genç sosyal medya fenomeni ilk bölümdeki performansıyla İngilizleri hem kızdırdı hem de İngiltere kamuoyunun beğenisini topladı.



Oldukça şaşalı ve seksi bir performans hazırlayan Cülcüloğlu’nun kısa dans gösterisi ülke gündemine damga vururken, İngiliz bulvar gazetelerinde yer alan haberlerde çok sayıda İngiliz TV izleyicisinin bu performanstan rahatsız olduğu ortaya çıktı. Bazı TV izleyicilerinin Cülcüloğlu’nun performansını ülkedeki yerel denetleme kurumlarına şikayet ettiği belirtildi.

Öte yandan Cülcüloğlu’nun performansı da hem jüriyi hem izleyicileri ikiye böldü. Aldığı puanla son iki yarışmacıdan biri olan genç kadın, oylamanın son adımında aldığı düşük puan ile elendi. Fakat bazı İngiliz sosyal medya kullanıcıları Cülcüloğlu’nun elenmesinin haksızlık olduğunu iddia ederek programda şike olduğunu öne sürdü.

Televizyon izleyicilerinin telefonları aracılığıyla mesaj göndererek oy verdiği yarışmada sadece 5 dakika süre tanınmasının yeterli olmadığı da belirtilerek genç kadının elenmesinin arkasındaki sebebin bu olduğu kaydedildi.

Ekin-Su ise kaybettiğini öğrendikten sonra çok üzüldüğünü söyledi. Genç sosyal medya fenomeni, “Bir süredir hastaydım, evet bu bir bahane olmamalı ama çok üzüldüm” ifadesini kullandı.

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