Türk mutfağının en lezzetli yemekleri

Türk mutfağının cezbedici lezzetleri her zaman ilgi odağı olmuştur. Bu defa da CNN, Türk yemeklerinden, mutlaka denenmesi gereken 23 lezzeti seçti.

Sozcu.com.tr

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Akdeniz kıyılarından zeytinyağlı yemekler, Orta Anadolu’dan doyurucu hamur işleri, Doğu ve Güneydoğu’dan hafif baharatlı tatlar… Geleneksel Türk yemekleri, özveri ve tutkuyla mükemmel bir şekilde yuvarlanmış, yoğrulmuş, şekillendirilmiş ve pişirilmiş lezzetli taze malzemelerle bir araya getiriliyor.

Özellikle kebap öne çıksa da çok daha farklı lezzetler de Türk mutfağını renklendiriyor. İşte kebabın ötesinde en iyi 23 Türk yemeği:

PİYAZ

Antalya’nın piyaz salatası, en ünlü yemeklerinden biri ve gizli malzemesi fasulyesi. Biraz su ile inceltilmiş tahin, limon suyu, sirke, tuz, sarımsak, maydanoz ve zeytinyağı ile karıştırılır. Ayrıca genelde haşlanmış yumurta ile servis edilir.

EZOGELİN ÇORBA

Efsaneye göre bu yemek, kayınvalidesini midesi aracılığıyla kazanmaya çalışan mutsuz evli bir kadın olan Ezo tarafından yaratılmış. Kırmızı mercimek, domates salçası, rendelenmiş taze domates ve soğandan oluşan çorbanın üzerine de kuru nane ve pul biber serpilir.

ŞAKŞUKA



Türk mutfağı çok çeşitli zeytinyağlı yemekleri barındırır. Çoğunluğu sebze bazlıdır ve yeşil fasulye, enginar ve patlıcan gibi sebzeleri içerir. Patlıcanın en lezzetli ikramlarından biri de şaşukadır.

KISIR

İnce bulgur, domates, sarımsak, maydanoz ve naneden yapılan bir bir çeşit salata da sayılabilir. Özellikle nar ekşisi bu yemek için önemlidir.

MERCİMEK KÖFTE

Diyarbakırlıların belluh olarak andıkları mercimek köftesi için vejeteryan bir lezzet diyebiliriz. Kırmızı mercimek, ince bulgur, tuz, ince doğranmış soğan, yeşil soğan, domates ve biber salçasıyla yapılır. Ve daha çok marul ile tüketilir.

YAPRAK SARMA

İNEGÖL KÖFTE

Türk mutfağında köfte öne çıkan bir lezzettir. Ve en bilinenlerinden biri Mustafa Efendi tarafında icat edilen İnegöl köftesidir.

İSKENDER

İlk kez 1867’de şehrin Kayhan Çarşısı’ndaki çalışanları için pişirildi. Dolgun pide ekmeklerinin üzerine ince dilimler halinde döner eti serilir, taze domates sosu ve eritilmiş tereyağı ile servis edilir.

CAĞ KEBABI

HAMSİLİ PİLAV

Hamsi, Karadeniz mutfağının olmazsa olmazlarından. Rize’de incecik balıklar pirinçle hazırlanır ve Hamsili Pilav yapılır.

PERDE PİLAVI

Siirt ilçesinde perde pilavı, bol tereyağlı bir hamura sarılı, fırında pişirilen ve sıcak servis edilen pirinç bazlı bir yemektir.

Genellikle düğünlerde servis edilen perde pilavı, tavuk, kuş üzümü, badem, çam fıstığı ve tereyağı ile pişirilir, tuz, kekik ve karabiber ile tatlandırılır.

Yemeğin şeklinin yeni bir evin yaratılmasını temsil ettiği düşünülüyor; pirinç doğurganlığı simgeliyor ve kuş üzümü de gelecekteki çocukları…

MANTI



Efsaneye göre, iyi bir ev kadını, mantıları bir kaşığa 40 tane sığacak kadar küçültebilir.

TESTİ KEBABI

Nevşehir bölgesinin spesiyalitesi, ünlü Kızılırmak Nehri’nden gelen kırmızı kil kullanılarak Avanos’ta yapılan çanak çömleklerdir.

Önce toprak sürahi sığır eti, domates, dolmalık biber, sarımsak ve bir parça tereyağı ile doldurulur. Daha sonra patates dilimi ile kapatılır ve sürahi odun ateşinde yanan bir fırına yerleştirilmeden önce yaprak folyo ile kaplanır. İçindekiler hazır olduğunda, aşçı yemeği sunmak için testiyi kırar.

GÖZLEME

PİDE

SU BÖREĞİ

SİMİT

1500’lü yıllarda Kanuni Sultan Süleyman’ın saray mutfaklarında simit yapıldığı sanılıyor ancak resmi bir kayıt yok.

Ekim 2019’da simit kelimesi Oxford İngilizce Sözlüğü tarafından resmen tanındı.

LAHMACUN

17. yüzyılda her yeri dolaşan Osmanlı kâşifi Evliya Çelebi’ye göre lahmacun, adını Arapça lahm-i acinli kelimesinden alır.

Arapça’da lahm, et ve ajin, hamurdan yapılan bir börek türüdür.

ÇİĞ KÖFTE

BAKLAVA

DONDURMA

LOKUM



İngilizcede Türk Lokumu olarak bilinen Lokum, yüzyıllar öncesine dayanıyor.

EKMEK KADAYIFI

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