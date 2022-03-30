Türk mutfağının en lezzetli yemekleri
Türk mutfağının cezbedici lezzetleri her zaman ilgi odağı olmuştur. Bu defa da CNN, Türk yemeklerinden, mutlaka denenmesi gereken 23 lezzeti seçti.
Akdeniz kıyılarından zeytinyağlı yemekler, Orta Anadolu’dan doyurucu hamur işleri, Doğu ve Güneydoğu’dan hafif baharatlı tatlar… Geleneksel Türk yemekleri, özveri ve tutkuyla mükemmel bir şekilde yuvarlanmış, yoğrulmuş, şekillendirilmiş ve pişirilmiş lezzetli taze malzemelerle bir araya getiriliyor.
Özellikle kebap öne çıksa da çok daha farklı lezzetler de Türk mutfağını renklendiriyor. İşte kebabın ötesinde en iyi 23 Türk yemeği:
PİYAZ
Antalya’nın piyaz salatası, en ünlü yemeklerinden biri ve gizli malzemesi fasulyesi. Biraz su ile inceltilmiş tahin, limon suyu, sirke, tuz, sarımsak, maydanoz ve zeytinyağı ile karıştırılır. Ayrıca genelde haşlanmış yumurta ile servis edilir.
EZOGELİN ÇORBA
Efsaneye göre bu yemek, kayınvalidesini midesi aracılığıyla kazanmaya çalışan mutsuz evli bir kadın olan Ezo tarafından yaratılmış. Kırmızı mercimek, domates salçası, rendelenmiş taze domates ve soğandan oluşan çorbanın üzerine de kuru nane ve pul biber serpilir.
ŞAKŞUKA
Türk mutfağı çok çeşitli zeytinyağlı yemekleri barındırır. Çoğunluğu sebze bazlıdır ve yeşil fasulye, enginar ve patlıcan gibi sebzeleri içerir. Patlıcanın en lezzetli ikramlarından biri de şaşukadır.
KISIR
İnce bulgur, domates, sarımsak, maydanoz ve naneden yapılan bir bir çeşit salata da sayılabilir. Özellikle nar ekşisi bu yemek için önemlidir.
MERCİMEK KÖFTE
Diyarbakırlıların belluh olarak andıkları mercimek köftesi için vejeteryan bir lezzet diyebiliriz. Kırmızı mercimek, ince bulgur, tuz, ince doğranmış soğan, yeşil soğan, domates ve biber salçasıyla yapılır. Ve daha çok marul ile tüketilir.
YAPRAK SARMA
İNEGÖL KÖFTE
Türk mutfağında köfte öne çıkan bir lezzettir. Ve en bilinenlerinden biri Mustafa Efendi tarafında icat edilen İnegöl köftesidir.
İSKENDER
İlk kez 1867’de şehrin Kayhan Çarşısı’ndaki çalışanları için pişirildi. Dolgun pide ekmeklerinin üzerine ince dilimler halinde döner eti serilir, taze domates sosu ve eritilmiş tereyağı ile servis edilir.
CAĞ KEBABI
HAMSİLİ PİLAV
Hamsi, Karadeniz mutfağının olmazsa olmazlarından. Rize’de incecik balıklar pirinçle hazırlanır ve Hamsili Pilav yapılır.
PERDE PİLAVI
Siirt ilçesinde perde pilavı, bol tereyağlı bir hamura sarılı, fırında pişirilen ve sıcak servis edilen pirinç bazlı bir yemektir.
Genellikle düğünlerde servis edilen perde pilavı, tavuk, kuş üzümü, badem, çam fıstığı ve tereyağı ile pişirilir, tuz, kekik ve karabiber ile tatlandırılır.
Yemeğin şeklinin yeni bir evin yaratılmasını temsil ettiği düşünülüyor; pirinç doğurganlığı simgeliyor ve kuş üzümü de gelecekteki çocukları…
MANTI
Efsaneye göre, iyi bir ev kadını, mantıları bir kaşığa 40 tane sığacak kadar küçültebilir.
TESTİ KEBABI
Nevşehir bölgesinin spesiyalitesi, ünlü Kızılırmak Nehri’nden gelen kırmızı kil kullanılarak Avanos’ta yapılan çanak çömleklerdir.
Önce toprak sürahi sığır eti, domates, dolmalık biber, sarımsak ve bir parça tereyağı ile doldurulur. Daha sonra patates dilimi ile kapatılır ve sürahi odun ateşinde yanan bir fırına yerleştirilmeden önce yaprak folyo ile kaplanır. İçindekiler hazır olduğunda, aşçı yemeği sunmak için testiyi kırar.
GÖZLEME
PİDE
SU BÖREĞİ
SİMİT
1500’lü yıllarda Kanuni Sultan Süleyman’ın saray mutfaklarında simit yapıldığı sanılıyor ancak resmi bir kayıt yok.
Ekim 2019’da simit kelimesi Oxford İngilizce Sözlüğü tarafından resmen tanındı.
LAHMACUN
17. yüzyılda her yeri dolaşan Osmanlı kâşifi Evliya Çelebi’ye göre lahmacun, adını Arapça lahm-i acinli kelimesinden alır.
Arapça’da lahm, et ve ajin, hamurdan yapılan bir börek türüdür.
ÇİĞ KÖFTE
BAKLAVA
DONDURMA
LOKUM
İngilizcede Türk Lokumu olarak bilinen Lokum, yüzyıllar öncesine dayanıyor.