Tuz Gölü’ne 2 bin 500 kamyon kar takviyesi

Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen, kuraklık nedeniyle küçülme tehlikesi olan Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışının etkisiyle yükselmeye başladı.

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Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarındaki Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için ‘kapalı göl’ özelliği taşıyor. Ülkenin tuz ihtiyacının büyük oranda karşılandığı gölde, çoğu flamingo olan kuşların göç yolunda bulunmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında konaklıyor.

Aksaray, Ankara ve Konya bölgesinde yağışlar sonrası eriyen karların beslediği kanallardan suların göle ulaşmasıyla su seviyesi, yükselmeye başladı. Aksaray Belediyesi de şehir merkezinden temizlenen karları, Tuz Gölü havzasını besleyen kanallara döküldü. 10 gün boyunca sürdürülen çalışmalar sonucu 2 bin 500 kamyon kar, şehir merkezinden iş makineleriyle kanallara taşındı.

Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, geçen yıl flamingo yavrularının öldüğünü hatırlatarak, “İç Anadolu Bölgesi, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldı. Bu yağan karı iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen yıl kuraklık nedeniyle Tuz Gölü’nde flamingo yavruları ölmüştü. Bu olay Türkiyede herkesi üzmüştü. Şu anda Tuz Gölü’nün su seviyesi yükselmiş durumda. Bu olay gerçekten çok güzel. Tuz Gölü tekrar ‘flamingo cenneti’ olacak. Tuz Gölü havzasında ciddi oranda vahşi sulama yöntemi çok fazla. Bunun hep birlikte önüne geçmemiz gerekiyor. Şu anda Tuz Gölü bölgesinde masmavi bir görüntü var. Aksaray Belediyesi de yağan karları toplayıp 2 bin 500 kamyon dolusu karı ırmağa döktü” diye konuştu.

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