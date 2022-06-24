Ünlü Instagram fenomeni önce tüm paylaşımlarını sildi, sonra da intihar etti

31 yaşındaki Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer, geçen ay önce tüm gönderilerini silerek takipçilerini şaşkına çevirdi, ardından da intihar etti. Ünlü fenomen, arkasında geriye üç gönderi ve cevapsız sorular bıraktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Instagram fenomeni Niece Waidhofer’ın Instagram’da 4,2 milyondan fazla takipçisi vardı ve platformu sık sık akıl sağlığı konusunda farkındalık yaratmak için kullanıyordu.

Ancak ünlü fenomen bir anda tüm gönderilerini sildi. Ve 25 Mart’ta arabasında çekilmiş bir selfie’si silmediği son gönderi olarak kaldı.

Kalan diğer iki gönderiden biri köpeğiyle bir videosu ve fenomenin, hayatının geri kalanını birlikte geçirmek istediğini söylediği kimliği belirsiz bir adamla 2015 yılından bir fotoğrafı.

Waidhofer’ın bu hareketiyle geçen ay Reddit’te de hayatta olup olmadığına dair bir tartışma başlamışı ve hayran kitlesinde bazı endişeler yaratmıştı.

Waidhofer, geçtiğimiz ay Houston’ın hemen dışındaki evinde, bir aile üyesinin yıldız için sağlık kontrolü talep etmesi üzerine ölü bulunmuştu. Waidhofer’ın bir yakını, şunları söyledi: “Ne yazık ki, Niece zihinsel sağlık sorunlarıyla uzun bir savaşın ardından intihar etti. Niece, mücadelesi konusunda takipçilerine karşı çok açıktı, hatta acı çeken takipçilere yardım etmek istiyordu.”

Waidhofer’in anısına ailesi, akıl sağlığı bilinci için kâr amacı gütmeyen bir organizasyon kuracaklarını ve akıl hastalıkları araştırmalarına hibe vermeye çalışacaklarını söyledi.

EVLİLİK PLANLARI YAPTI AMA HİÇ EVLENMEDİ

Waidhofer, Instagram profilinde bıraktığı üç gönderiden biri de evlenmeye karar verdiğini belirttiği paylaşımı: “İlk randevumuzdan beri, hayatımın geri kalanını birlikte geçirmek istediğim adamın bu olduğunu biliyordum. Yine de, benden karısı olmamı istediğinde hissettiğim sevince beni hazırlayabilecek hiçbir şey yok. ‘Aşkım, sen tek isteyeceğim şeysin. Son nefesimi verene kadar seni tüm kalbimle seveceğim. Her zaman<3′”

Ancak bu evlilik planları hiçbir zaman gerçekleşmedi.

ÖLMEDEN ÖNCE İTİRAF ETMİŞTİ

Birkaç ay önce Waidhofer, bazı fotoğraflarını daha ince ve kıvrımlı görünecek şekilde düzenlediğini itiraf eden bir özür videosu yayınladı. Klişeleşmiş ulaşılmaz güzellik standartlarını sürdürmek istemediği için uygulamayı durdurmaya yemin etti.

BABASININ ÖLÜMÜNDEN SONRA TOPARLANAMADI

Ünlü fenomen, 4. evre pankreas kanseri teşhisi konan babasını, 2019’da kaybettiğinden beri acı çekiyordu. Ancak ölümünün bununla ne kadar bağlantılı olduğu henüz bilinmiyor.

Waidhofer’ın perşembe günü ölüm haberi gelince pek çok hayranı üzüntüsünü sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Bir kişi, “Instagram’da takip etmeyi en sevdiğim insanlardan biriydi” diye yazdı.

Bir diğeri de Waidhofer’ın kendi mücadelesini verirken takipçilerine de zihinsel sağlık mücadelelerinde yardımcı olmak için çalıştığını belirtti.

İlginizi Çekebilir Sosyal medya fenomeni TikTok videosu için orman yaktı

İlginizi Çekebilir Avustralyalı sosyal medya fenomeni 'Türk takipçi' satın almakla suçlandı