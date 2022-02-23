Ünlü şarkıcının panik dolu anları: Elton John’un özel jeti uçuş sırasında arıza yaptı

74 yaşındaki Elton John, Madison Square Garden konseri için New York'a giderken 90 milyon dolarlık özel jeti arıza yaptı. Elton John'un jeti, iki kez acil iniş yapmaya çalışıp başaramayınca havada korku dolu anlar yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Ünlü şarkıcı pazartesi günü New York’taki bir konser için Hampshire’daki Farnborough Havalimanı’ndan seyahat ediyordu ve pilotlar uçağın hidrolik sistemlerindeki bir sorun nedeniyle geri dönmek zorunda olduklarına karar verdiklerinde İrlanda’nın üzerindeydi.

Pilot önce telsizle haber verdi ve itfaiye ekiplerinin hazır olmasını istedi. Ancak Storm Franklin’in rüzgarları yüzünden, uçak iki kez acil inişini iptal etmek ve tekrar dolaşmak zorunda kaldı. John’un uçağı ancak üçüncü denemesinde inişi gerçekleştirebildi.

Acil müdahale ekipleri, 66 milyon sterlinlik Bombardier Global Express jetini durmak üzereyken çevreledi.

The Sun’a konuşan kaynaklar, Elton John’un olaydan çok etkilendiğini belirtti: “Jet savruluyordu ve inemedi. Bunu görmek korkunçtu.”

Elton John daha sonra, Madison Square Garden’daki performansına zamanında ulaşmak için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden bir uçağa atladı.

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