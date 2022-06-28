Yaramaz bebek filin TikToker’ın eteğini çıkarması izleyenleri güldürdü
Tayland'da çekim yapan model Megan Milan, ziyaret ettiği bir fil koruma alanında bebek bir filin sevimli oyunlarına maruz kaldı.
Tayland’ın Chiang Mai kentindeki Chia Lai Orchid fil koruma alanında yaşayan bebek bir filin, ziyarette bulunan model Megan Milan’ın eteğini çıkartmaya çalışmasıyla komik anlar yaşandı.
Daily Star’da yer alan habere göre, oyuncu bebek filin, modelin eteğini yırtarak çıkartmaya çalıştığı anlar TikTok’ta paylaşıldı.
Kendi hesabından paylaşım yapan Milan’ın videosu, 12 milyon kez görüntülenirken 90.000’den fazla da beğeni aldı.
Sevimli videoya takipçileri de birçok yorum yaparken “oynamaya hazırım”, “neden kimse sana yardım etmiyor” gibi ifadeler kullandı.