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Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki eleme maçlarında ve Süper Lig'in ilk haftasında aldığı galibiyetler, ortaya koyduğu oyun ve her maç üzerine koyarak ilerlemesi elbette takdire şayan.

Özellikle geçtiğimiz döneme kıyasla sahada ne yaptığını bilen, daha dirençli ve kırılganlığını önemli ölçüde üzerinden atmış bir takım görüntüsü vermesi, gelecek adına umutları artırıyor.

Fakat burada dikkat çekmek istediğim önemli bir nokta var: Bu başlangıcı fazla abartmamak gerekiyor. Çünkü gidilecek daha çok yol, giderilmesi gereken daha çok eksik var.

Vincenzo Italiano'nun da söylediği gibi, hem transfer anlamında hem de oyun anlamında Beşiktaş'ın kat etmesi gereken ciddi bir mesafe bulunuyor.

Bunu söylerken Beşiktaş'ın bugün ortaya koyduğu olumlu tabloyu küçümsemiyorum. Tam tersine, iyi başlayan bir takımın heyecanını yaşamak ve umutlanmak son derece doğal. Ancak geçmişte yaşananları da unutmamak gerekiyor.

2024-2025 sezonuna Giovanni van Bronckhorst ile müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek sezona kupayla başlamıştı.

İlk beş resmi maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 19 gol atıp kalesinde yalnızca 6 gol görmüştü.

Yani Beşiktaş yine çok iyi bir başlangıç yapıyor. Fakat bu yazı “Bu kez de böyle olabilir” demek için kaleme alınmış bir yazı olmadığının altını çizmek gerekiyor. Mesele, geçmişte yaptığımız hatalardan ders çıkarmak ve aynı hataları yeniden tekrarlamamak.

Bugün Beşiktaş'ın başında önemli bir teknik adam var. Vincenzo Italiano; iyi bir teknik direktör olmasının yanı sıra iyi bir analizci ve futbolu yaşayan bir isim.

Böyle bir hocayı bulmuşken ona sahip çıkmak, en az transfer yapmak ya da sahadaki eksikleri gidermek kadar önemli.

Bir maçta göklere çıkarıp, bir sonraki maçta yerin dibine sokmadan; kazanırken de kaybederken de aynı akılla değerlendirmek gerekiyor.

Çünkü bu takımın zamana ihtiyacı var. Italiano'nun da kendi oyununu yerleştirmek, eksikleri görmek ve doğru takviyeleri yapmak için zamana ihtiyacı var.

Beşiktaş'ın bugün verdiği umutları elbette yaşayalım. İyi oyunun, alınan galibiyetlerin ve her maç üzerine koyan bir takım görüntüsünün keyfini çıkaralım.

Ama ayaklarımız da yere bassın.