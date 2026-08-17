İtaliano da lig maçında rotasyonu tercih etmişti. Buna rağmen mekanizma normal çalışmaya devam ediyordu. Kaptırılan topları çok kısa sürede geri kazanma, kanatların etkili kullanımı ve her iki kanat savunmanın rakip ceza sahasına koşu yapmaları dikkat çekiyordu. İyi pres yapan forvetler karşısında Eyüpspor iyice çift katlı otobüsü çekmek zorunda kalmıştı. Beşiktaş mesajı açık ve net vermişti rakibine: ‘Buradan çıkamazsın!’ Olaitan ilk devre sahanın en iyilerinden biriydi. Attığı ustalık dolu pası top daha yere inmeden filelere gönderen Cerny’nin golü çok şıktı. Semih bu takım içinde mutlaka öne çıkmalı. Trossard gibi klas bir oyuncu ve hemen arkasında Orkun’un oyunu iyi okumasını avantaj olarak kullanmalı. Semih, aralara daha fazla koşu yapsa pozisyon bulabilirdi. Beşiktaş futbolun bütün gerekli hücum şekillerini deniyor. Tek eksik, son ve etkili dokunuşu yapacak oyuncu eksikliği. Vlahovic’in takıma katılmasıyla bu meselenin büyük oranda çözüleceğini tahmin ediyorum. Rakibin 10 kişi kalmasıyla oyunda tam hakimiyet vardı ama farkı açacak gol gelmiyordu. Maçın hakemi Dünya Kupası’nı seyretmemiş gibi geldi bana. İkili mücadelelerde ‘Ne olur ne olmaz’ diye düdük çalıp oyunu çok durdurdu. Ligin ilk maçını kazanmak her zaman çok önemlidir. Beşiktaş’ın takım olarak her maç üstüne ekleyerek gitmesi önemli. İyi ve tempolu oyun devam ederse gollerin sayısı da artar.