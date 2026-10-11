İzmir, tarihinde ilk defa AKP yönetiminde bir kent oldu. “İrademiz yok sayıldı. Biz AKP’yi seçmemiştik” şeklinde tepkiler sürüyor ama İzmir’i artık AKP yönetiyor. Dikkat edin, “Cemil Tugay yönetiyor” demiyorum.” Cemil Tugay, AKP’ye transfer olarak aslında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan da fiilen ayrılmış oldu. Şimdi izin yapıyor. Cemil Tugay artık şeklen Başkan görünecek, fakat bütün kararlar AKP’nin tayin ettiği kadrolar tarafından alınacak. AKP, belediyeciliği en iyi bilen elemanlarını İzmir’e gönderip önümüzdeki seçimlere kadar iyi bir çalışma sergileyerek kendini İzmir halkına sevdirmeye çalışacak, tavlamak için elinden geleni yapacak. İzmirlilerin hemen tava gelecek kadar saf olacaklarını sanmıyorum ama iktidarın planı bu! Cemil Tugay makamında oturacak, gelen evrakı imzalayacak, fakat İzmir Belediyesi’ni AKP kadroları yönetecek... YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in buna bulduğu isim: “KUKLA BAŞKAN” “Cemil bizim için HAİN, Ak Parti içinse KUKLA BAŞKAN’dır” diyor. ★★★ “Cemil Tugay’ın hakkında soruşturma dosyaları vardı. Hapse girmemek için AKP’ye geçti. O korkağı aldılar ama İzmir’i alamazlar!” diyen Özgür Özel, AKP ne yaparsa yapsın İzmir halkını kandıramayacağı görüşünde... Bu konuda haklı görünüyor. Ancak... Özgür Özel’in özeleştiri yapması da gerekiyor. Çünkü: Başarılı olan İzmir’in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i aday göstermeyip, Karşıyaka’da başarısız bir başkan olan Cemil Tugay’ı aday göstererek seçtiren Özgür Özel’dir. ★★★ Özgür Özel benzeri yanlışlığı Hatay’da da yapmış, sevilmeyen ve kaybedeceği bilinen Lütfü Savaş’ı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday göstermişti. Lütfü Savaş seçimi kaybetti. O fazla önemli değil ama Özgür Özel’in Genel Başkan olduğu CHP’ye “Butlan felaketi” için dava açarak partinin bölünmesine sebep olan Lütfü Savaş’tır. Özgür Özel şimdi ikisini de lânetliyor, Cemil Tugay’a “Hain oğlu hain” diyor ama daha önce “Yol arkadaşım, bütün iftiralara rağmen üzerine çamur yapışmadı. O da Cemil Tugay... Sütte leke var, onda yok” diyordu. Özgür Özel’in adam seçmekte yaptığı yanlışları gösteren başka örnekler de var ama uzatmaya değmez. Bir lider, her şeyden önce “adam seçmesini” bilmeli. Özgür Özel’in “Bunları yapacaklarını bilseydim seçer miydim? Kavun değil ki koklayıp anlayasın” demesi yetmez. Bu olaylar sanırım ders olmuştur. Kokuşmayan ne kaldı? Türkiye’nin çivisi çıktı artık... Her gün yeni bir tatsız olay, yeni bir soygun, yeni bir ahlâksızlık patlak veriyor. Kırıkkale’de Yahşihan Belediyesi’ne gerçekleştirilen operasyondan sonra yapılan araştırmada Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldırım’ın üzerine kayıtlı 1630 mülk çıkmış. Sonra başka taşınmazlarla birlikte bu sayı daha da yükselerek süper rekor haline gelmiş. Bir grupta bu konuyu konuşurken arkadaşlardan biri ne diyeceğini şaşırarak “Oha! Bu ne yahu?” diye tepki gösterdi. “Yuh be!” dedirtecek başka bir olay da şu: Marifetli Osman Nacar önceleri makam şoförüymüş. Sonra müdür, daha sonra da genel müdür olmuş. Şimdi fondan çektiği 20 milyar lira ile ortadan kaybolmuş. Yurt dışına kaçtığı söyleniyor! Paraları kapıp kaçan kaçana! Ülkede kokuşmayan ne kaldı acaba? Tebessüm Mecburiyetten... Adam, iş seyahatinden erken dönüp evde karısını en yakın arkadaşı ile birlikte yatakta görünce önce şok geçirmiş. Onlar korkuyla kendisine bakarken kendini toparlayan adam yataktaki arkadaşına bağırmış: “Ulan salak oğlu salak! Hadi ben bu kadınla mecburen yatıyorum... Ama ya sen?” GÜNÜN SÖZÜ Doğduğumuz vakit niçin ağladığımız, gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor!